【數位共好】客家粄食導聊天機器人 24小時客服不斷線

晌午粄食參加「中小企業數位共好計畫」，3小時工時縮短為30分內完成

自五月疫情升溫，民眾三餐和生活用品紛紛改為線上購買，導致線上訂單和詢問訊息暴增，零售產業之小微企業開始面臨人手不足的嚴重問題!

例如位於新竹縣橫山鄉的客家傳統美食工作室『晌午粄食』，負責人七、八年前自台北返鄉學習客家傳統美食製作，從蘿蔔的耕種採收、米漿磨製，到接訂單處理出貨，因一人身兼產品製作及客戶服務，時常分身乏術造成商品出錯，例如超過製作時間導致食材不新鮮只能重做、一邊接電話一邊處理蘿蔔糕，導致燒焦重做，因而增加工作時間，也曾避免出錯將製作和客服的處理時間分開，直到半夜三點還沒收工。

導入機器人擔任客服，幫助店家商品製作零出錯

今年透過中小企業數位共好計畫導入MantaGO互動聊天機器人，整理出常見問題，多數客人只要輸入問題就會找到答案，使得原先一天至少需花費3小時回覆訊息，現在只要收工後短短30分鐘，就能輕鬆掌握客戶訊息並確認訂單。機器人從服務推廣、智能回覆到熟客行銷，讓店家可以專心製作粄食，除了能維持商品的高品質，更提升客戶滿意度，導入至今已累積超過300位社群好友、互動次數超過8,000次。

經濟部中小企業處委由中華民國資訊軟體協會執行中小企業數位共好計畫，推動小微型企業藉由導入數位工具及雲端服務，幫助店家具備數位應用及營運之能力，增加顧客服務流程體驗。藉由雲工具力挺小微企業渡過疫情低潮，傳遞在地傳統文化。（經濟部中小企業處廣告）