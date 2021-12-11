楓康超市舉辦「全國得獎好米在楓康」 農糧署加持相挺

一般市售米種良莠不齊，為了讓消費者能夠快速的挑選到好品質的好米，楓康超市打出「只賣全國好米」的口號，10日特別舉辦「全國得獎好米在楓康」記者會，將嚴選的全國得獎好米產區與全國獲獎和國際評選ITQI好米齊聚一堂，透過楓康獨家的米食味值檢測，輕鬆分辨好米，在楓康超市隨便挑的米都是經層層嚴格品管的冠軍好米，活動期間至2月底，還有機會抽中「一整年的冠軍米」大獎，整年免費享好米。

楓康超市是全國集結得獎好米最完整的銷售通路，買好米走一趟楓康超市一次購足，現在全面88折，還可抽整年份好米。圖前排左二起為台東池上鄉農會總幹事游玉櫻、楓康超市部主管林明圖經理、台灣米穀公會理事長李元豪。圖／陳仁義

記者會當天楓康超市部主管林明圖經理、彰化縣農業處副處長郭至善、台灣米穀工業同業公會理事長李元豪（東遠碾米董事長）協同「精饌米獎」得主與冠軍米產區得獎者，其中包括遠從台東到訪的池上鄉農會總幹事游玉櫻、大橋公司總經理陳肇浩、崑濱伯芳榮米產區代表、行政院農糧署長官等一起介紹推薦各式冠軍好米。

楓康超市部主管林明圖經理。圖／陳仁義

楓康超市部主管林明圖經理表示，由農糧署所舉辦的「精饌米獎」，堪稱為臺灣米屆奧斯卡獎，評選資格條件相當嚴格，其中包括產銷履歷、有機（含轉型期）、優良農產品食米項目驗證，友善環境耕作登錄合格…等，且以「品種、品質、品牌」三品及「安心、安全」二安為選項，引導台灣農業長遠發展，期待市場善性互動、提升國人食的健康為目標。

「全國得獎好米在楓康」活動期間得獎好米全面88折，且只要在楓康超市各門市購買任一冠軍好米滿百元或參加楓康FB粉絲頁活動，就有機會獲得精饌米獎冠軍米一年份，好康機會難得，消費者要把握。