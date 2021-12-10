華漾 DIM SUM 港式飲茶 強勢回歸中和環球購物中心

走過十餘年頭，如今「華漾 DIM SUM」轉型有成，以傳統道地的港式點心、深具質感的用餐環境，以及飯店級專業貼心服務，成為人氣居高不下的港式點心品牌。今年底， 「華漾 DIM SUM」美味版圖正式重回新北中和環球購物中心，為廣大的新北粉絲提供最優質的用餐體驗、收服各路老饕吃貨的味蕾！未來期許在2022第四季至2023第一季，再拓展台北市一家分店，朝向北台灣5至6家分店的目標前進。

華漾進行品牌再造，升級為「華漾 DIM SUM」，將傳統港點以極具新意的樣貌呈現，強調平價就能享受星級飯店餐點。圖／業者提供

中和環球購物中心內營業多年的「華漾 DIM SUM」港式飲茶，歷經品牌全面升級再造，正式於2021年11月22日以全新型態重回4樓盛大開幕。「華漾 DIM SUM」環球新北中和店佔地共計120坪、提供182個座席；以「蒸籠」為主題的現代時尚裝潢風格、新穎時髦的呈盤餐具，以及主打職人師傅「現包現蒸」的傳統精緻港式點心，絕對是雙北人必收藏的美食餐廳！

飯店老字號餐廳華麗轉身 1/1起搶攻中和早午茶及宵夜市場

華漾為華泰大飯店集團旗下港式飲茶品牌，自2004年創立，初期以港式點心、道地粵菜，以及喜筵宴會為主力。2020年起，華漾進行品牌再造，升級為「華漾 DIM SUM」，將傳統港點以極具新意的樣貌呈現，強調平價就能享受星級飯店餐點。2021年末，「華漾 DIM SUM」環球新北中和店耗資千萬裝潢、精選各式軟裝，重新進駐中和環球購物中心。佔地120坪、共182個座席，大片落地窗的設計，在此用餐倍感悠閒，無論雙人約會、三五好友、中小家庭，在此都能感受到不同以往的用餐體驗。此外，為服務廣大粉絲群「敲碗」期待，華漾環球新北中和店預計於2022年1月1日起，週五、週六晚間皆營業至凌晨00:00，週六、週日自早上10:00起即提供「港點早午茶」，讓粉絲們有更多用餐選擇！

華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監—黃傳明親自監督選材、研發把關每一道餐點，並由職人師傅現場手工製作，讓顧客都能吃到最新鮮的好滋味。圖／業者提供

現包現蒸港式點心「鮮蝦」系列為必吃招牌

「華漾 DIM SUM」以「現包現蒸」、「傳統道地」、「精緻質感」為訴求，由具30年經驗的華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監—黃傳明親自監督選材、研發把關每一道餐點，並由職人師傅現場手工製作，讓顧客都能吃到最新鮮的好滋味。華漾DIM SUM的「鮮蝦」系列為必吃招牌，王牌主打「水晶鮮蝦餃」真材實料、皮薄餡多，薄透的水晶餃皮僅2.5錢重，卻以10摺細膩包覆重達8錢、看得到豐富蝦段的蝦餃內餡；相較於市面上常見蝦餃使用約3錢餃皮、包覆4至4.5錢餡料，華漾 DIM SUM 的蝦餃份量硬是比市面上重約2倍！晶瑩剔透的餃皮，透出蝦漿的粉嫩色澤，一口咬下，霸氣的蝦餃多汁飽滿又彈牙，吃完一籠絕對還想再點一籠！而主廚強力推薦的「香茜腐皮捲」以鮮嫩Q彈的蝦漿混搭韭黃、香菜、香菇，再以金黃色酥脆的腐皮包覆，豐富的內餡、絕妙的滋味、還有迷人的銷魂香氣，只要吃過必定再度點播！此外，除了經典港式點心，招牌的「櫻花蝦鮮蝦炒飯」也不能錯過，主廚使用遠近馳名的東港櫻花蝦以及飽滿鮮蝦仁，並加入自家煉製蝦油，搭配口感香Ｑ、粒粒分明的台灣在地米，與鑊氣交織出的香氣撲鼻而來，絕對令人吃過難忘！「華漾 DIM SUM」單道點心品項價格為88元起，親切的價格讓人道道都想點上一份來過過港點癮。