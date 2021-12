羅芙奧NFT專場 引領藏家跨入不同收藏新紀元

羅芙奧藝術集團2021年秋季推出「ALL IN : NFT Curated – New Flow of Tweet」,首度舉辦的NFT專場拍賣於12月6日下午截拍。近年來因區塊鏈的應用發展快速,NFT (Non-Fungible Token) 成為新型態的收藏及交易標的,羅芙奧藝術集團做為亞洲藝術拍賣龍頭,以此新品項與嘗試,引領藏家跨入不同收藏的新紀元。此次的NFT拍賣搭配實體展覽與系列活動,在藏家與各界專家們共襄盛舉下,迴響熱烈並給予肯定與期許。

「New Flow of Tweet」重新詮釋NFT。羅芙奧線上團隊表示,NFT除本身的不可取代性,更代表著新世代人與人間的交流方式。如今在社群媒體中以不同的NFT作為頭像已成為潮流,頭像 (Profile Picture) 的選擇象徵著這個個體在虛擬世界中的身分,賦予特定印象或是做為識別組織群體的一份子。例如本次拍品中的Meebits、Bored Ape Yacht Club等,即是在頭像類NFT中具有代表性的熱門項目,在演算法隨機生成的圖像中,尤以擁有特殊配件的NFT最受到青睞,如Bored Ape Yacht Club #7119的3D眼鏡、Meebit #14710的整套西裝,在虛擬世界中的時尚配件,亦在現實世界中蔚為風潮成為炙手可熱的拍品,吸引不少新生代買家。

除了頭像類的NFT收到關注,是次拍品中的Art Block Curated: Geometry Runner做為衍生藝術類的NFT,在羅芙奧服務的藝術品藏家間引發共鳴,從過去收藏實體藝術品到現今開始對NFT感興趣,這樣的轉變亦是樂見的成果。於11月26日至28日舉辦的NFT無設限特展,則以NFT可追溯來源、不可被篡改的特性做為啟發,以「時間」為主軸,「合節」為意象做為概念,搭配可於電腦及行動裝置使用的虛擬藝廊展示拍賣作品,呈現虛實整合的展覽空間,並邀請了法律界、藝術界、幣圈的專家們進行了四

場沙龍講座,場場座無虛席,極高的討論度也代表著NFT市場在亞洲的交易熱度,即便為今年新興的拍賣項目,其做為新型態價值收藏品以及未來的各種應用仍不容小覷。

本次拍賣採用「無聲競投」的拍賣模式,首度啟用羅芙奧專屬線上拍賣平台,更首次接受加密貨幣支付成交價款,不僅讓尚未踏入加密貨幣世界的藏家得以用最簡單的方式開始新型態的收藏,更吸引許多已擁有加密貨幣的藏家參與競價。未來羅芙奧線上拍賣「ALL IN:無設限」也將持續嘗試新領域與主題,提供藏家們更多元與新穎的選擇。