菳菳老師預測　台中中二選區立委補選

台中中二選區立委補選將於2022年1月9日投票，這次選舉其中就屬前立委林靜儀和顏寬恒社群討論最為熱門，菳菳老師特別就本次大選，推測中二立委補選局勢，到底是一路領先的顏寬恆勝出? 還是急起直追的林靜儀略勝一籌呢?

菳字塔識人術創辦人菳菳老師跟神彩藝藝創辦人洪櫻娥一起合作自媒體講座。 菳字塔/提供

菳菳老師除了是菳字塔識人術的創辦人，同時也是神彩藝藝重點合作之百萬達人，他表示本次立委補選預測僅以菳字塔識人術角度分析，不代表任何黨派，亦無任何黨派色彩及立場，這個月起林靜儀的聲勢會直線上升直逼顏寬恒直到投票日，以這場選戰來說，是兩個生命數字9的戰爭，林靜儀拿到的是大9藍國王牌，顏寬恒拿到是小9粉公主牌，簡單來說就是女人陽剛！男人陰柔！言辭犀利的藍色國王對上情感滿分的粉色公主

菳菳老師分析台中中二選區立委補選顏寬恆與林靜儀的牌卡分析表。 菳字塔/提供

菳菳老師指出，顏寬恒與林靜儀的轉捩點，從國曆12月4日開始（農曆11月1日）林靜儀轉攻為守，聲勢持續上揚，而一直謙恭有禮的顏寬恒，開始改變策略轉守為攻，但選舉不是光看牌面性格，除了本身運勢之外還要加上天時地利人和，投票當月及投票日就是一場皇后的心機大對決，大膽預次此次補選結果為紫色皇后略勝綠色皇后。

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