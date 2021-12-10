築間幸福鍋物推出2.0升級版　12月10日插旗西門町

以火鍋及燒肉聞名的「築間餐飲集團」旗下知名品牌築間幸福鍋物於今(10)日插旗西門町，達成全台100家分店新里程碑。

築間餐飲集團表示，雖嚴峻疫情衝擊觀光產業，導致逛街及用餐人潮大幅減少，但依舊看好本地客群消費力，瞄準熙來攘往的西門町商圈在此開設「築間幸福鍋物」，將原有套餐式菜盤轉型為自助式吧台吃到飽服務，餐點樣式更加豐富，讓更多年輕客群享用「多種選擇、自由搭配」2.0升級版，消費最低只要350元，即能輕鬆享受超過50種自助蔬食、火鍋配料、飲品及冰品吃到飽。

築間幸福鍋物插旗熱鬧的西門町。圖／築間餐飲集團提供

為歡慶第100家分店誕生，今(10)日集團祭出旗下6大品牌同步聯慶，當日不僅「築間幸福鍋物」全台分店享內用88折優惠，更首次將另外5大品牌「燒肉Smile」、「有之和牛 鍋物放題」、「日暮裏 和牛物放題」、「本格和牛 燒肉放題」及「杉本 黑毛和牛一頭切」共同歡慶折扣，全台分店當日內用均同步享有88折優惠。

築間幸福鍋物西門町店開幕當日最低只要308元起，主打和牛火鍋、燒烤吃到飽的「有之和牛」、「日暮裏」及「本格燒肉」最低不到500元，就能輕鬆享受滿滿的肉品、海鮮、自助蔬食及冰品、飲品吃到飽。另外祭出前100組消費顧客，每桌可額外獲得一位VIP會員點數100點。開放訂位首日，全台分店便吸引大量消費者預約搶訂。

集團開幕連慶，「杉本 黑毛和牛一頭切」最低只要685元起。圖／築間餐飲集團提供

根據築間幸福鍋物會員優惠資訊，最基本只要3點即可免費兌換單點商品，5點以上便可兌換豬、牛、羊、雞、蝦、鮮蚵、蛤蠣、潮鯛魚片、花枝滑、蝦仁滑，共計10種肉品、海鮮；15點更能升級為沙朗牛、松阪豬或嫩羊肩。消息一出，立即吸引大批消費者及網友目光，更有忠實顧客表示「100點可以兌換20份5點的肉品、海鮮，若只兌換豬、牛、羊，價值將高達5,000元。」優惠懶人包一公布，更讓許多網友表示，接下來2個月絕對要吃爆築間。

「築間餐飲集團」於2010年在基隆開第一家火鍋餐廳，至今已創立11年，近幾年大受廣大消費者青睞且成為狂推鍋物品牌，即使全台從北至基隆/宜蘭，南至屏東都有分店，排隊人潮依舊絡繹不絕。築間幸福鍋物西門町店營業時間從上午11點~凌晨4點。訂位專線：(02)2331-0003、地址：台北市萬華區昆明街92-1號2樓