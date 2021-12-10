宜佳新北大海鮮樓深獲老饕喜愛

位於新北市三峽區國光街上的宜佳新北大海鮮樓敦聘在業界30多年的金牌主廚，匯聚所有臺菜經典，化烹飪為藝術，結合創意呈現，每一道料理在主廚的手中就像被施了魔法，在美食珍饌下，令人唇齒留香。

宜佳新北大海鮮樓一、二樓都擁有270坪大空間，包括一樓擁有目前三峽地區最多獨立包廂的會館，除包廂外，亦有可以靈活運用的宴席場地，皆能為賓客們之需求來打造最合適的用餐環境。

二樓則是360度無樑柱的寬闊空間，搭上大型舞台，整體氣派大方，可容納至少55桌的中大型宴會場地。三個宴會廳皆配備投影布幕、環繞音響、絢麗燈光、高解析度LED電視牆、唯美LED星光大道、即時live 鏡頭畫面…等，將時尚與科技元素注入宴會廳，讓賓客倍感尊榮。

宜佳新北大海鮮樓另規劃有大廳小吃區，不須等到特別日子或者人多時，只要三五好友即可隨時享用五星級私廚熱炒料理。

值得一提的是，在主廚高標準的堅持下，大到食材的挑選、小到擺盤的位置，結合視覺上創意呈現，重視每一個細節，既能滿足老饕們的味蕾，也能吸引更多年輕顧客走進來，讓賓客們皆能感受到主廚用心的料理，只要味道不對就會要求重做，食材不新鮮就會淘汰，除了嚴選的高級食材外，宜佳新北大海鮮樓還擁有自己的水族設備，讓賓客們吃到最新鮮的現流料理。

在交通方面，下三峽交流道後10分鐘的路程即可抵達宜佳新北大海鮮樓，停車也非常便利，除餐廳建築物周圍擁有38個自有免費停車格外，還備有大型特約停車場，供賓客及遊覽車停放。

無論是要喜宴、遊覽車旅行社、公司尾牙春酒、招待貴賓、長輩慶生…等，亦或是家人朋友聚餐的簡單小吃熱炒料理，大宴小酌皆可為消費者量身打造最舒適的用餐環境。