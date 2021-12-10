OLYMPUS日系復古微型單眼相機 以影像藝術復興城市浪漫

一個時代的永恆經典，隨著時間的推演顯得更加歷久彌新。日本東京OM Digital Solutions融合傳統經典與最新科技技術，於全球正式推出OLYMPUS PEN E-P7微型單眼相機，簡約精緻的機身設計承襲底片時代的PEN F系列經典造型，添加富有時尚感的線條設計，充滿日系文青氣息。PEN E-P7配備一系列創意的攝影功能，獨特原創的「創意撥桿」包含彩色/單色配置控制，個人風格隨心展現。

相機規格以OLYMPUS輕巧的微型四分之三系統，搭載2,000萬像素Live MOS感光元件與強大的5軸機身防震系統，以及高解像力的M.Zuiko Digital鏡頭，提供優異的影像與影片品質，彰顯出Pen系列「簡約」、「個性」的獨特風格，特別適合喜愛藝術創作與街頭拍攝的攝影愛好者，單機身建議售價NT$24,990、搭配14-42mm EZ Kit組合，建議售價NT$28,990。目前已於全台經銷通路與OLYMPUS官方線上商店正式發售，凡於12月31日期前購買E-P7並登入回函活動，即享獨家首購禮BLS-50原廠電池與CSS-S110LS時尚真皮腕帶，顏色隨機贈送，送完為止（總市價$3,100）。

簡約而精緻的機身設計，外形復古時尚，特別注重每一個操控細節

2013年 OLYMPUS推出 PEN E-P3 相機，時隔8年推出PEN E-P7，全新的PEN E-P7繼承具有傳奇性色彩的相機設計師米谷美久（Yoshihisa Maitani）對於PEN系列相機追求簡約和個性的設計理念，前後轉盤皆以鋁金屬加工而成，打造極致簡約的設計風格，極富有日系文青氣息，共有「經典銀黑」與「簡約銀白」雙色可供選擇。PEN E-P7機身淨重298g，搭配標準變焦鏡頭 M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ組合總重量約為430g，比一瓶500ml的寶特瓶飲料還要輕巧，適合輕鬆隨身攜帶，享受拍攝的樂趣。

Olympus PEN E-P7搭配ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ變焦鏡頭組(經典銀黑/簡約銀白) 。圖／業者提供

配備「創意撥桿」和「藝術濾鏡」，透過影像創意表達豐富情感

PEN E-P7 機身前方設有獨家的創意撥桿，當使用者手持相機的同時，可以瞬間切換為一般拍攝模式和彩色／單色配置控制模式。利用可微調12種顏色中，調校各自的飽和度、陰影、高光和陰影的「彩色配置控制」，以及黑白攝影必不可少的濾鏡效果和底片顆粒效果的「單色配置控制」，彩色／單色配置控各自包含4個配置檔，使用者可以根據自己的喜好更改每個配置檔的預設值後儲存使用，盡情透過不同的彩色和黑白攝影創作表達自己獨特的創意宣言。

此外，使用藝術濾鏡亦是一個既輕鬆而又可以享受獨特攝影風格的方法。在PEN E-P7內有更多藝術濾鏡支援微調功能，除了原有的「濃化色調效果」和「柔焦效果」外，還有新加入的「針孔相機效果」、「負片沖印效果」及「即影即有菲林效果」，只需在觸控螢幕上移動推桿，即可自由調校至心儀的效果。

Olympus PEN E-P7功能中「彩色配置控制」設定畫面。圖／業者提供

Live MOS感光元件、TruePic VIII影像處理器和5軸機身防震系統充分發揮M.Zuiko Digital鏡頭的解像力

在2,000萬像素Live MOS感光元件和擁有高速數據處理能力的TruePic VIII影像處理器互相結合下，PEN E-P7可以盡情發揮M.Zuiko Digital鏡頭的解像力。PEN E-P7內置5軸機身防震系統，擁有高達4.5級快門速度補償效果，即使在光線昏暗的環境下進行抓拍，都可以得到高畫質而又清晰的照片。相機亦內置高階OM-D系列相機才會使用的進階臉孔優先／眼部優先自動對焦功能，就算面對昔日難以進行臉孔偵測的場景（例如側面或臉孔朝向下），如今也可以穩定地將焦點鎖定在主體的臉上。

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