後疫時代工作、學習必備 Epson智慧遙控連供印表機

受COVID-19疫情影響，遠距辦公及教學成為民眾生活的新常態，居家列印需求順勢成長，而在列印設備的選擇上，消費者不僅追求高效、智慧，更要經濟實惠。連續供墨霸主Epson第六代連續供墨系列印表機持續熱賣且全面補貨到位，Epson原廠購物網特別祭出雙12超級加碼優惠活動。

Epson第六代連續供墨系列印表機包括單功能機種L1210、三合一機種L3210／L3216、三合一 Wi-Fi機種L3250／L3256／L3260／L4260／L6270、傳真機種L5290／L6290。全系列採用Epson獨家Heat-Free免加熱噴墨技術，省電、省時、省耗材及無碳粉粉塵的優勢，協助用戶打造更環保、節能的列印環境。三合一 Wi-Fi機種及傳真機種進一步搭載Epson Smart Panel行動列印App，透過手機即可遠端智慧遙控印表機，執行列印、掃描、墨水存量查詢等功能，多元「印」用在彈指之間輕鬆完成，拓展列印生活無「線」可能！

省錢、省力、省心、護眼！居家辦公與遠距教學不可或缺的列印神器！

Epson原廠連續供墨系列不須改機，出廠即搭配搭載大墨瓶墨水，黑色可印4,500張文件、彩色可印7,500張文件，平均單張黑色及彩色列印成本最低僅需0.07元／0.19元，超省錢；購買主機加購Epson原廠墨水，即可享業界唯一主機加噴頭最高三年保固，超省力；Epson Taiwan Line官方帳號提供免費列印素材，同時支援Google Classroom列印，超省心；在防疫生活中，紙本文件列印更能有效緩解居家辦公時，長時間盯著3C設備所帶來的眼睛疲勞，超護眼。

手機就是智慧遙控器！Epson Smart Panel滿足用戶無「線」「印」用

Epson第六代連續供墨系列新機搭載Epson Smart Panel行動列印App，讓手機化身個人的印表機智慧遙控器，透過APP對話框直覺式的初始導墨與Wi-Fi設定教學，任何人皆能輕鬆完成設定，即刻開啟高效列印生活。Epson Smart Panel內整合豐富列印素材，更支援Google Classroom功能，孩童遠距教學的學習素材、作業，透過手機即可輕鬆列印、上傳，快速完成老師的指派作業，更能透過內建以及Epson Taiwan LINE官方帳號的免費素材，共度親子手作時光。而商務辦公常使用的列印、複印、掃描等功能，皆可在行動裝置上快速點擊完成，內建文件擷取功能，自動校正文件拍照角度，商務文件上傳快速又精準，兼具「便利、高效、智慧」三大特色，為用戶帶來更全面、完善的無「線」智慧「印」用生活！

Epson原廠購物網 雙12 超級加碼限時優惠中！

Epson原廠購物網雙12超級加碼優惠活動，即日起至2021年12月17日止，在https://myepson.epson.com.tw消費即可參加加倍券拉霸抽獎，最高獎項500元加倍券（同購物金）。指定連供印表機機種12月12日止限時優惠；耗材兩件9折，墨瓶／墨匣滿2,000再送7-11禮券100元，標籤帶買5捲送1捲（樣式隨機）。全館購物滿1,212元即可參加iPhone抽獎，滿7,000元加1元即送Sogo禮券500元（或同價位商品乙個）。讓各位消費者無論是更換新機或是耗材補貨，都可獲得最超值的優惠！