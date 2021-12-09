台way購物節起跑 逾500店線上逛

搶數位振興券消費商機，全台特色店家上線盡展台灣味！

為促進地方經濟，由經濟部中小企業處主辦，中華民國資訊軟體協會執行的「台way購物節·五購讚」活動正式起跑，本次聚集來自北、中、南、東以及離島地區，超過500間台灣特色企業共襄盛舉，包含內灣老街好物、屏東枋寮蔬果、南投中興新村特色商品、苗栗異國美食…等進行線上展售會。因應數位轉型浪潮來襲，為幫助在地企業提升數位應用能力與推動數位化服務，用現今最夯的直播搭配智慧整單系統，為在地業者開創新的營銷管道，助攻搶數位振興券消費商機。

攜手直播+1下單 台way五購搶振興商機

「台way購物節·五購讚」線上展即日起於購世代平台正式起跑，面對疫情衝擊的影響下，經濟部中小企業處輔導台灣在地企業導入科技應用，迎接後疫情時代。當「居家防疫」成為全世界的生活常態，電商也成為民眾購物的重要管道，充滿娛樂、即時互動性的直播電商更是一大熱門趨勢，搭上此趨勢，讓在地企業運用社群網路更即時的推廣商品，並將直播導流變現，開拓出新的行銷模式與商機，協助店家走出地方，同時滿足民眾線下實體的「購買感」。

線上展強調台way「五購」結合平台導購、好物搶先預購、振興搶購、直播現購、網紅促購的方式，結合振興五倍券與各式振興加碼券，可望帶動參與的在地中小企業開創新商機。

台灣在地中小企業商品多元且富有文化氣息，除了濃厚的在地風味，商品獨具特色。本次台way購物節透過五購活動，讓消費者輕鬆購足台味好物，透過購世代導購平台搜尋到在地商品，再經由平台引導直接向企業下單。活動期間內，每週推出限定商品預購，消費者可以預購商品並取得預購優惠，為自己的荷包省下一筆。同時購世代幫消費者整理出可使用的「振興五倍券」優惠，便利運用福利好康；為了讓更多人看到台灣在地好物，透過直播主持人介紹、整單系統線上即時下單購買。直播同時，也有加碼優惠方案的搶購限量商品。另外還有網紅開箱文，親身體驗特色好物和回饋粉絲。眾多活動陸續推出，讓台灣好物能夠被更多消費者看見，幫助中小企業拓增商機振興經濟。

第一場直播活動將於12/14(二)由知名主持人小嫻(黃瑜嫻)，帶領觀眾一睹團購美食，更多活動資訊歡迎關注活動官網「購世代gostyle」，或是購世代官方粉絲團。（經濟部中小企業處廣告）

「台way購物節·五購讚」：https://gostyle.org.tw/taiwanway.php

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