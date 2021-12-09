奇美大4K液晶顯示器 享受影音更智慧

想享受大尺寸螢幕帶來的4K影音與智慧操控，但價格最好不要超過兩萬元，有沒有這樣的選擇呢？CHIMEI奇美大4K HDR液晶顯示器R7系列建議售價17,900元起，是目前市面上性價比最發燒的人氣商品。

居家防疫讓家庭影視娛樂成為新常態，為滿足各類家庭客群需求及親民價格，國產家電領導品牌CHIMEI奇美家電推出全面進化的大4K HDR Android液晶顯示器R7系列，有65型、55型、50型、43型。

R7系列主打「我說他做，最強聲控管家在我家」的特色，搭載Android 10作業系統，搭配Google最新技術OK Google聲控管家，只要對著遙控器說出指令，R7宛如聰明管家般即時回應需求，舉凡想看什麼影片、查詢知識、聽笑話、聊天對話、打開娛樂APP、調整音量、語言翻譯、查詢地圖、即時賽事資訊等多樣問題，不須動手只需動口，輕鬆享受智慧影音生活。此外，內建YouTube、Netflix、Prime Video、Google Play Movies四大影音平台，打造娛樂無極限。

R7系列搭載突破性高核心處理器，相較前一代提升150％系統運算速度，全新廣色域技術，視聽體驗再升級；考量現今影視娛樂多元需求，R7系列內建Chromecast與Castplay投屏神器，進化雙向藍牙傳送與雙頻WiFi，達到多媒體智慧串聯，享受高品質多功能居家影音環境