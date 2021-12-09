征戰電競沙場利器　捷元新宙斯機登場

即使受疫情影響，今年少了資訊月實體展覽，但鑫聯大控股(3709)旗下國內知名資訊通路商捷元瞭解3C愛好與電競玩家的需求與渴望，隨著第12代Intel Core桌上型處理器的發表上市，同步推出自家品牌的新款電競桌機產品「捷元宙斯機-12代」，以滿足電競玩家對最新處理器、最高性價比以及最潮電競桌機選擇。

捷元旗下「宙斯機系列」在國內電競界早已憑藉「高性價比」與「BTO 量身打造」服務闖出名號，捷元宙斯桌機與筆電更有捷元電競雙雄之稱，此次隨著Intel Core桌上型處理器改朝換代，當然要推出新款宙斯桌機產品，才不會辜負電競玩家與大眾遊戲族的愛戴與期待。

集合電競「潮」元素 展現全新風貌

新一代Genuine捷元宙斯桌機，光是看第一眼，就有「潮」到不行的FU，這種全新風貌主要來自多項「潮」元素的集合，其一就是外型設計採簡約時尚風格，主機前面板做了45度角斜切面設計，並搭配髮絲紋的鋁銘版材質，增加了視覺效果，而正面機殼採用的是霧黑噴砂材質，上面有彩繪紋路具電競迷彩風格；其二採用前衛的想法設計，不再追求絢麗外觀和RGB燈效，開始重視電競周邊所帶來的｢光害｣問題，減少炫光效果；其三是多項的貼心設計，例如機殼上方採用了磁吸式防塵蓋，機殼底部也有一大片快拆式濾網，能有效阻絕落塵或寵物毛髮吸入機體內造成機構損壞；機體左側採3mm黑化處裡的強化玻璃側板，頂部螺絲跟機殼本體有磁吸式的設計，在機殼直立狀況時能夠更安全的取下或安裝玻璃，對女性玩家來說是非常貼心設計。

全新捷元宙斯機開始注意光害問題，減少RGB燈效，正面機殼以霧黑噴砂材質搭配彩繪紋路來突顯電競迷彩風格。圖／業者提供

搭載地表最強遊戲處理器 輕鬆征戰電競沙場

除了外在展現全新風貎，全新宙斯機內在規格也跟去年機種有所不同，新一代規格標配，搭載了眾多電競級的高效能規格，包括：第12代Intel Core i9-12900K處理器、Z690主機板、高達DDR5 4800/32G(16G*2)雙通道記憶體，以及可支援光線追蹤的NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB獨立顯示卡；儲存方面，則搭配500GB PCIe Gen4 SSD以及1TB HDD，整體來說，效能可說是大大提升，不管是電競遊戲，或是用來影音剪輯都能輕鬆應付、游刃有餘。

而新一代效能之所以能大大提升的關鍵，都要拜賜於今年全新發表的第12 代 Intel Core桌上型處理器。該處理器被喻為「地表最強遊戲處理器」，具備多項優點包括：1. 採Intel 7製程：10nm Enhanced SuperFin工藝，提升效能，降低功耗；2.混合式架構：P-core效能核心 & E-core效率核心的混合式核心架構，讓單一處理器能夠有「按需求配置資源」的應用能力；3. Intel Thread Director 技術：可確保兩種核心的工作能夠「無縫接軌」，且與微軟作業系統Windows 11完美優化；4.支援速度更快的 DDR5記憶體、PCIe 5.0規格以及Wi-Fi 6E，而全新架構也主打在遊戲超頻與內容創作效能的應用優勢。

全新捷元宙斯機搭載了地表最強遊戲處理器第12代Intel Core i9-12900K處理器以及其它眾多電競級高效能規格。圖／業者提供

BTO客製化服務 品牌機兼具DIY彈性

全新宙斯機所搭載的標配規格多數已達頂規，可說是中高階的電競機種，但有些人還是會覺得規格還不能滿足或切合個人需求，因此會擔心「花了錢，卻沒買到合用滿意的產品」，對於這點，捷元出了名的「BTO量身打造」客製化服務完全可以化解這個顧慮。

捷元本身就是台灣知名的通路代理商，代理、經銷超過國內外60個品牌，且全台擁有200多家通路服務聯盟據點，消費者除了可到捷元官網了解產品特色外，也可透過捷元全省經銷夥伴體系的專業銷售人員，提出需求後在「捷元B2B採購專區」網頁中，勾選捷元代理的各項零組件或週邊商品，小至記憶體，大到電源供應器等，都能DIY組合出客製化產品，不僅可達到快速交貨，也可省下以往一項一項尋找適合零組件的麻煩。

總之，消費者選擇捷元宙斯機，可享有兩大優點，一是BTO服務的DIY組裝彈性；另一個則是享有品牌機高性價比與完整保固的好處，捷元提供全新宙斯機零件五年保固、工資保固五年免費，以及到府收送五年免費、到府維修三年免費等服務，不論是遊戲玩家、影音工作者或是創業族，都能帶來絕佳的售後保障！想瞭解更多捷元產品，可洽詢全省捷元通路服務聯盟與銷售夥伴，或上捷元官網www.genuine.com.tw查詢。