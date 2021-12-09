搶年底消費商機　3C業者各顯神通

今年資訊月因疫情取消實體展覽，不僅讓民眾少了逛展搶3C優惠機會，對廠商來說也少了一次年底消費旺季衝刺業績的商品促銷活動與產品宣傳機會。對此，許多3C廠商紛紛採取其它方式各顯神通來搶年底消費商機，例如搶搭電商1111與1212購物節列車、參加3C通路各種促銷活動、自辦線上資展或是實體門市開幕慶活動，以及與媒體合作進行產品宣傳或促銷等，雖然少了資訊月實體逛展，民眾反而多了不少年底3C撿便宜的好機會。

1111與1212近幾年來已成為年度電商盛事，由於帶來消費商機驚人，也是3C業者結合電商做促銷，衝刺業績或消化庫存不可錯過的重要檔期。例如今年1111購物節，五大電商PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物、蝦皮購物、台灣樂天市場等都有推3C專區或專屬的促銷優惠，吸引不少電腦大廠或是家電大廠都來共襄盛舉，而1212購物節將近，錯過1111搶購3C撿便宜的民眾，不妨可多留意雙12電商促銷訊息。

看好年底消費商機大餅，3C通路與賣場也不遑多讓、紛紛搶食，從1111、黑色星期五、1212或年終感恩等各種促銷檔期一一都不放過，雖然這些檔期跟電商業者重疊，不過3C業者為擴大促銷與宣傳效益，除了參加電商促銷行列外，也多半會參與3C通路賣場的促銷活動，而對消費者來說，也多了一個優惠選擇；另外，為提早卡位商機，有些3C通路也會提前開打，例如燦坤就是在12/1日起開始1212促銷活動，與13大品牌、五大銀行強強聯手，祭出更多優惠。

少數3C品牌業者為擴大資訊月展覽效益，也會同步舉辦線上資展活動，其中最具知名的廠商就是Epson，今年雖然資訊月實體展取消，不過Epson在12月仍舉辦線上資展，針對熱賣的第六代連續供墨系列印表機推出雙12超級加碼優惠活動，時間到12月17日截止。另外，藉由實體門市開幕，舉辦優惠活動，也是3C業者擴大促銷與宣傳效益手法之一，其中電腦大廠微星在今年11月便藉由三創旗艦館全新升級開幕，舉辦全台獨家的開幕慶限定優惠活動，達到不錯的促銷宣傳效益。

至於跟媒體合作宣傳上，此次也有不少3C廠商參與本報特別規劃的「3C購勁報」專題，在3C亮點篇有Epson雙12超級加碼線上資展優惠活動；在智慧科技篇有優派教育科技亮點產品、華碩的Chromebook以及微星的Summit E13 Flip Evo商務筆電；在電競3C篇則有捷元新一代宙斯桌機的完整性介紹；在影音燒貨篇有車用3C的Mio新電子後照鏡、家庭影音的大4K HDR Android液晶顯示器，還有數位攝影的OLYMPUS復古微型單眼相機，以上這些產品大多是目前市場上的高人氣商品，有興趣民眾不妨可多留意相關產品與促銷資訊。