台灣12處故事商圈 中企處邀品讀商圈在地人文

「故事商圈」線上展與系列影片，用影像感受商圈活力

逛街是一件高興的事，台灣有許多商圈充滿人文故事，值得一探究竟。經濟部中小企業處今年規劃了一系列商圈評選活動，並挑選出12處有文化、有故事的本土商圈獲得「故事商圈」稱號，並為獲獎商圈製作了多支行銷影片，邀請大家於Youtube頻道欣賞，感受商圈活力。

從小到大，您遊歷過幾處臺灣商圈？您是否瞭解這些商圈裡，每條街道、每件商品的典故與歷史？如果對這些故事感到好奇，「故事商圈」線上展與系列影片，即將一次滿足您。今年度經濟部中小企業處規劃了一系列評選活動，挑選出12處有文化、有故事的本土商圈獲得「故事商圈」稱號，並為獲獎商圈製作了多支行銷影片，邀請大家於Youtube頻道欣賞，感受商圈活力。

獲「故事商圈」的商圈領導人與經濟部中小企業處處長何晉滄（後排左四）共同合影。圖／商研院提供

「故事商圈」評選活動，透過「文化故事性」、「品牌行銷力」及「民眾體驗有感度」3個層面，經專家評審團用心找出具文化內涵的商圈，讓民眾除了透過商品、服務之外，可以藉由瞭解商圈的故事，提高對其認同感和凝聚力，與商圈建立深度的情感連結，進而成為長期的互動與商機。

得獎商圈，分別為第1名「新北市瑞芳區形象商圈」第2名「桃園市魅力金三角商圈」及「臺北迪化商圈」、第3名「苗栗縣南庄桂花巷商圈」、「金門縣烈嶼鄉商圈」與「金門縣金城鎮後浦商圈」。以及未來發展備受期待，獲得「最佳潛力獎」的「臺北市大龍峒人文商圈」、「臺中美術園道商圈」、「臺北市貓空商圈」、「雲林縣虎尾鎮魅力商圈」、「臺南市後壁休閒農村商圈」、「臺中市新社區休閒農業商圈」共6組。從全臺無數商圈脫穎而出的這12組商圈，各自盛載著其勤懇發展至今，由人文、商業與環境交織而成，動人心扉的商圈故事。

臺北迪化商圈獲得「故事商圈」第二名。圖／商研院提供

深入瞭解商圈的故事，有助於民眾和商圈建立更深的連結與情感，藉此除了創造長期的互動與商機之外，更能帶動民眾一同傳播故事，讓商圈的品牌力、吸引力得以層層擴散。有興趣的民眾，邀請您即刻搜尋「故事商圈」，或透過下方連結，品讀商圈，感受故事。「故事商圈」得獎影片連結：https://bit.ly/3E7W73Y