85℃甜蜜夢幻樂園Hello Kitty & My Melody蛋糕超萌上市

跟著Hello Kitty和My Melody到85℃甜蜜夢幻樂園來場蛋糕饗宴！童心未泯的Hello Kitty帶著My Melody，搭乘草莓造型的旋轉咖啡杯和旋轉木馬，在遊樂園裡開心地大啖冰淇淋和甜甜圈，這是85℃與三麗鷗第六年合作，推出四款Hello Kitty和My Melody聯名蛋糕，有7吋和6吋整膜公仔蛋糕，和兩款杯裝小蛋糕，搭配可愛專屬蛋糕盒，從蛋糕到外盒全都超級夢幻，更特別的是7吋和6吋蛋糕盒內的墊高板，還可以DIY做成相框。即日起快到全台85℃門市訂購，數量有限售完為止。

Hello Kitty來到粉嫩甜蜜的草莓樂園，坐上粉紅色草莓造型旋轉咖啡杯，後面有可愛的草莓摩天輪，身旁還有新鮮草莓，以及粉色冰淇淋和氣球造型巧克力裝飾，這款7吋蛋糕不僅外表好看更好吃，以桔香戚風蛋糕為主體，搭配香草和草莓慕斯，與世界名廚經常指定使用的法國諾曼第乳源製成的鮮奶油，結合草莓果餡、紐西蘭蘋果丁與布丁，給您滿滿地甜蜜幸福滋味。

My Melody坐上旋轉木馬，化身為超萌公仔蛋糕，一旁有可愛的甜甜圈造型巧克力與香軟Q彈的愛心棉花糖，這款6吋蛋糕以桔香戚風蛋糕為底，搭上香檳葡萄慕斯與比利時森林莓果餡，再加入可口的葡萄Q果與葡萄乾，口感層次豐富、香濃滑順。粉紅巧克力碎屑搭配軟Q的棉花糖花捲，還有造型棒棒糖巧克力，與Hello Kitty巧克力片，超可愛！底下是香軟的桔香戚風蛋糕加上椰奶慕斯，搭配甜蜜十足的蜜桃蘋果醬、蜜桃慕斯與彩虹水果蒟蒻，吃起來QQ軟軟，如同糖果一般。

這款小蛋糕一樣是桔香戚風蛋糕加上椰奶慕斯，搭配Q軟彈牙的彩虹水果蒟蒻和香濃的草莓慕斯，上面有My Melody圖案巧克力片，以及白巧克力碎屑搭配萌冰淇淋造型巧克力，與香軟Q甜愛心棉花糖，蛋糕盒也精心設計了四款，7吋Hello Kitty甜蜜草莓樂園，有專屬粉紅色蛋糕提盒，6吋My Melody夢幻旋轉木馬，搭配粉紫色蛋糕盒，蛋糕盒裡面的墊高板，還可以DIY做成相框擺飾，可以立在櫃子桌面，也可以掛在牆壁上，另外兩款小蛋糕盒，一個是Hello Kitty，一個是My Melody萌萌大臉圖案，喜愛Hello Kitty和My Melody的粉絲們 。