當代藝術名家陳景容畫展 12月18日起台中旻谷藝術展出

陳景容作品「曠野裡的雕像」，100F。

作品獲梵諦岡博物館、法國國家圖書館、台灣國家音樂廳、台灣國立歷史博物館、國立美術館、台北市立美術館、國立台灣師範大學、桃園縣文化局中壢藝術館、國立屏東科技大學等國內外眾多單位及私人收藏家典藏的當代藝術名家陳景容，將於2021年12月18日至2022年2月15日假台中旻谷藝術(台中市西區五權西路一段221號)舉行創作展，展出約40幅作品，並將於12月18日下午3點舉行開幕茶會。

陳景容作品「北歐風景」，25F。

陳景容作品「騎馬像」，120F。

以靜寂與哀愁的創作風格獨樹一幟的陳景容，畫面多呈現低彩度的濃郁色調，細膩、寧靜，又能展現超現實的意境，可說是位多才藝術家。其藝術的古典精神，被譽為「臺灣當代藝術史中的古典詩人」。1934年出生於臺灣彰化的陳景容，為國立台灣師範大學美術系研究所名譽教授，畢業於師大美術系，後赴東京藝大求學，長年旅居法國並且遊歷世界各地。他不僅是台灣極具代表性的藝術家，其在文學、教育與社會回饋上皆成就斐然，研究領域極廣，擅長的媒材有素描、油彩、壁畫、馬賽克鑲嵌畫、版畫、陶瓷畫等。

陳景容作品「花」，20F。

陳景容作品「野柳風景」，25F。

陳景容的作品裡時常蘊含著冷灰色的孤寂，於孤寂中又蘊含了旺盛的生命力。他擅於運用古典寫實技法融合超現實主義的神祕風格，這股內斂及縝密的思維是他獨樹一格的特色，深深感動了觀者。其不僅在作品上具有豐富的思維，更在國際上備受肯定。1982年榮獲吳三連文馨獎，1987年獲邀繪製國家音樂廳壁畫「樂滿人間」，其作品「騎士雕像與裸女」在1999年榮獲法國藝術家沙龍油畫銀牌獎，2000年「畫室的模特兒」榮獲法國藝術家沙龍榮譽獎，2003年贈與梵蒂岡天主教教宗若望保祿二世馬賽克作品「聖家畫」並接受教宗的祝福，並於2019年受邀於羅馬尼亞「歐洲藝術音樂節」舉行個展。

陳景容作品「沉睡的少女」，30F。

陳景容作品「日月潭風景」，50F。

陳景容將畢生投注奉獻於藝術創作與藝術教育，對於藝術堅持理想並追求完美，其在創作態度抱持著極大的熱情，這種勤奮不懈的精神令人可敬和敬佩， 我們可以在他的繪畫世界裡一同享受到藝術家的心靈旅程。

陳景容作品「榕樹下的牛」，40F。

陳景容作品「有馬車的風景」，25F。

陳景容學歷

1967 東京藝術大學壁畫研究所碩士畢業

1963 武藏野美術大學畢業

1956 國立台灣師範大學美術系畢業

陳景容展覽經歷

2021 佛佗紀念館「寧靜的世界陳景容88回顧展」

2020 陳景容名譽教授回顧展

2020 音樂、乞丐和信仰的世界「陳景容回顧展」

2019 羅馬尼亞展覽

2017 「河邊畫會-張義雄師生聯展」於嘉義美術館參展

2016 「我在音樂會畫的作品及近作」陳景容個展

2016 台灣土地銀行藝文走廊「陳景容個展」

2015 台北世貿中心一館「台北國際藝術博覽會」參展

2015 國立台灣師範大學德群藝廊「陳景容家族四代聯展」

2015 彰化縣立美術館「陳景容80返鄉紀念展」

2015 台中市立港區藝術中心：「陳景容80回顧展」

2014 台灣創價學會「寧靜的世界：陳景容80回顧展」

2014 國立台灣師範大學德群藝廊「東京藝術大學之台灣校友聯展」

2013 國立台灣美術館「台灣美術家1931-1940二年級生」參展

2012 中國大陸「大同壁畫雙年展」台灣唯一受邀參展

2011 新北市鶯歌陶瓷博物館「陳景容彩瓷與馬賽克鑲嵌畫展」

2010 「亞洲電影節邀請展」法國Vesoul市政廳展出

2009 台北國父紀念館「陳景容創作五十年回顧展」

2008 雲林科技大學「陳景容油畫.版畫.馬賽克創作展」

2007 國立台灣師範大學德群藝廊「陳景容創作展」

2006 國立歷史博物館「陳景容個展」

2005 台北長流美術館「陳景容個展」

2004 台北縣板橋政府藝文中心藝廊「陳景容個展」

2003 法國巴黎華僑文教中心「陳景容個人油畫展」

2003 法國巴黎羅浮宮Carrousel廳「台灣畫家國家美術協會S.N.B.A聯展」

2002 日本東京練馬美術館「陳景容個展」

2001 美國洛杉磯陳景容美術館「陳景容教授個展」

1997 台北市立美術館「陳景容創作四十年展」

1996 台北市立美術館「陳景容美術展」

1987 台北市立美術館「陳景容個展」

1980 台北春之藝廊個展

1978 國立歷史博物館個展

1977 台灣省立博物館個展

1972 台北省立博物館個展

1964-1984 每年參與「中日美術交換展」

陳景容曾獲得的獎項

2008 榮獲「2008奧林匹克美術大會」特邀入選獎，獲頒奧運聖火火炬，永久典藏證書及金牌獎章。

獲頒第九屆文馨獎銅牌

2005 獲頒第八屆文馨獎

2003 獲頒第六屆文馨獎

贈與梵諦岡天主教教宗若望保祿二世馬賽克<聖家畫>

2000 <畫室的模特兒>榮獲法國藝術家沙龍榮譽獎

1999 <騎士雕像與裸女>榮獲法國藝術家沙龍油畫銀牌獎

1998 <教堂與騎士雕塑像>榮獲法國藝術家沙龍油畫銅牌獎

1993 獲選為秋季沙龍油畫部會員

1988 榮獲省立美術館門廳大油畫第一名

1987 獲邀繪製國家音樂廳壁畫< 樂滿人間>

1982 榮獲吳三連文藝獎

1976 榮獲中國畫學會金爵獎

1963 與從事壁畫的畫家群合得「春陽畫會40週年紀念大獎」