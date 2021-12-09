義大利蔬果精品 風靡全球的義式風味

由義大利蔬果公會（CSO）及歐盟（EU）聯合贊助的「發現義大利蔬果精品」活動，今年堂堂邁入第三年。每一年「發現義大利蔬果精品」都會嚴選產自義大利的精緻蔬果，搭配台灣特色進行餐點設計，目的就是希望消費者能深度體驗風靡全球的義式風味！

「發現義大利蔬果精品」媒體見面會(11/26)晚間在台北華山Piccola Botega義式餐酒館舉行。Piccola Botega主廚Andrea Trevisan擅長結合台灣在地食材與北義傳統菜式，不僅完美展現道地義式風格，在台北饕客圈中也頗受好評。

本次活動中，主辦方Sopexa率先開場歡迎嘉賓，並透過視訊與義大利蔬果公會的成員代表進行簡單問候，接著邀請義大利蔬果商Apofruit代表為嘉賓介紹本次晚宴入菜的食材特色與風味展現，更保證所有義大利蔬果在嚴格的農產品認證制度下，品質可受消費者充分信任。

「發現義大利蔬果精品」於台北華山Piccola Botega舉行媒體見面會。圖/主辦單位提供

Piccola Botega主廚Andrea隨後現身說法，闡述他如何將義大利蔬果的新鮮與美味完美入菜。例如精緻的兩道前菜，主廚便以義大利奇異果的均衡酸度為靈感，製作成適合搭配章魚的沙拉佐醬；另一道則以焦化出焦糖香氣的義大利蘋果，作為香煎鴨胸的完美搭檔。

說到義式料理，當然少不了燉飯與義大利餃！主廚Andrea大膽將義大利奇異果進行炙燒，佐入明蝦與Prosecco氣泡酒，成為帶有微酸口感的迷人義式燉飯。香氣濃郁、口感扎實的義大利蘋果，則在主廚的巧手下成為義式豬肉香腸餃的完美醬汁，搭配食用更能提升豬肉香腸餃的鮮嫩與甜美。

晚宴的高潮由鮭魚與豬肋排兩道主菜擔綱。主廚以西西里檸檬與藍莓果泥搭配義大利奇異果凝凍，成為最能搭配香煎鮭魚的絕妙組合。無骨豬肋排則在義大利蘋果混合栗子與馬鈴薯泥的醬汁襯托下，展現出肉汁豐美又清新爽口的迷人魅力。

餐會的尾聲，主廚端出了義大利奇異果冰淇淋搭配蘋果果醬作為甜點，同時附上義大利著名的渣釀白蘭地，藉由香醇厚實的水果烈酒，為這場充滿義式風情的餐會畫下完美句點！

「發現義大利蔬果精品」活動由歐盟（EU）與義大利蔬果公會（CSO）共同贊助，旨在藉由品質優異的義大利蔬果探索歐洲味覺藝術，同時展現歐盟生產法規與認證制度之嚴密與可受信賴，並將源自歐陸土地的美好風味帶到全世界餐桌上。義大利蔬果公會（CSO）由義大利蔬果領導業者組成，包括Apofruit、Oranfrizer、Conserve Italia、Kingfruit、Joinfruit、Jingold、Cico Mazzoni、Lagnasco Group及Origine Group等知名蔬果生產商、運輸業者與貿易商。義大利蔬果公會（CSO）的宗旨是協助業者提高產品品質與競爭力，強化業內協同合作，並致力於全球推廣義大利蔬果。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)