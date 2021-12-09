中壢星和診所、星醫美學院盛大開幕

一直以來積極投入數位研發的星醫美學集團，今年開始佈局未來大健康領域，並於昨日舉辦中壢星和診所及星醫美學院聯合開幕活動，許多貴賓前來共襄盛舉，在活動中也特別介紹星醫美學院二代店-智能健康美容門市，以及新推出的「對號系統」，打造一站式、全通路、全媒體的智能醫美體驗，期望透過科技工具提供消費者更有效率的美容保養服務、藉由數據蒐集與分析有效持續優化服務品質。

星醫美學二代店推出對號系統。圖/星醫美學提供

星醫美學集團創辦人暨執行長林信一表示，商業最終的目的是讓更多人享受科技的進步，投入醫療業多年，發現服務流程若不夠順暢，導致等候時間過長、服務人員資訊不同步等，就很容易造成客訴，不僅顧客流失，對品牌也有負面影響。現在是各種訊息化充斥的環境，所以我們想透過極有效率的服務方式，達到兼具效益與滿意度的服務品質，像是之前利用室內定位技術的暗號系統，以及這次推出的對號系統，都是透過數據來提升服務體驗、工作效率，以及有效降低企業管理成本，除了醫療健康業外也適用於其他服務業者。

「對號系統」包含叫號管理與可視化螢幕兩大部分，叫號管理：消費者一進入智能健康美容門市可於系統進行自動化報到、選擇服務項目，節省以往報到繁複手續，且可以自行選擇健康管家，享受專屬諮詢服務。可視化螢幕：消費者可透過螢幕一目了然等候順序等待叫號，健康管家則可了解現場即時的報到狀況、床位使用與預約情況，以利做相關調度，預期可有效提升管理效率30%。

中壢星和診所院長黃承翔。圖/星醫美學提供

中壢星和診所院長黃承翔也提到，導入對號系統可讓整體診療流程變得順暢許多，且透過專屬健康管家提供消費者更高品質、更貼心的服務，成功提高消費者滿意度，未來也將持續以專業、貼心的服務，讓中壢民眾擁有更好的保養體驗。

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