大摩「鎏金時代」DECADES No.5 Collection編號9/15於台灣昇恆昌免稅店隆重登場

2021年10月香港蘇富比拍賣會場中，大摩鎏金時代DECADES No.6 Collection一套六瓶的典藏進行拍賣募款，最終拍出驚人的8.75百萬港幣(折合台約3.133千萬元)全數捐給蘇格蘭第一座—也是大摩長期合作的設計美術館 V&A Dunde。舉世驚嘆之餘同系列全球僅有15套的「大摩鎏金時代DECADES No.5 Collection 5號典藏」宣布將於全球重要市場銷售，而其中的編號9/15套組花落台灣昇恆昌免稅店，消息傳出引起眾多藏家與愛好者的熱切矚目。

業者表示，大摩單一麥芽威士忌所推出的「大摩鎏金時代」（Dalmore DECADES）精選橫跨六十個年頭的優質威士忌，由源自大摩最古老酒款到千禧新年釀造的第一款威士忌，每一瓶都承載著大摩蒸餾廠極具意義的故事，讓人們沉浸在這些經典歷史中。這些時間釀造的大師之作，每一瓶精選獨特的優質單一麥芽威士忌中述說著大摩蒸餾廠長期不懈追求特級佳釀的故事。由理查·派特森 (Richard Paterson) 精心挑選的酒款，結合大摩蒸餾廠最精華的 DNA。在這些典藏中，每款單一麥芽威士忌展示出熱情、專業與開拓的精神，也是大摩蒸餾廠180 多年來的經典標誌。「大摩鎏金時代」體現了隨著時間醞釀出的收藏潛力，也呈現了該蒸餾廠非凡的價值。

大摩首席釀酒師理查·派特森 (Richard Paterson) 致力於突破威士忌製作的界限，並希望能隨著時間提升其收藏潛力。派特森 (Paterson) 表示，在過去的 50 年間，我密切留意自家最頂級的稀有威士忌庫藏，酒液在世界各地最精良的橡木桶中封存等待熟成。在大摩的品牌歷史上，每一瓶都承載著特殊的里程碑與無二的故事，我希望擁有該典藏的收藏家能與最親近的人一同品酩－如果說在疾情期間教會了我們什麼，那就是生活必須享受當下。這款典藏是我們 180 年釀造歷史的紀念品。我們很自豪地與藏家們分享大摩威士忌釀造的巔峰，這套系列可說是隨著時間取得並磨練而出的潛力的成果。」

大摩鎏金時代（Dalmore DECADES）共有三個系列，其中No.6 Collection | 2021年10月於香港蘇富比拍賣會中以8.75百萬港幣(折合台幣約3.13千萬元)成交，部份捐贈予蘇格蘭第一座設計美術館V&A Dunde。No.5 Collection | 全球僅有15套，台灣昇恆昌免稅店以不可忽視的重要性擁有編號9/15的套組。及全球僅有25套的 No.4 Collection |。

台灣昇恆昌表示，雖然在COVID-19的肆虐下全球旅遊零售業受到嚴重的打擊，但隨著全球主要國家與城市的疫苗施打率逐步上升且到一定程度，包括台灣也預計將於年底二劑覆蓋率達到60%，我們認為國際性商務往來與旅遊恢復指日可待；很榮幸地能夠獲得全球僅有15組的「大摩鎏金時代（Dalmore DECADES）No.5 Collection 5號典藏中之編號9/15套組，這不僅代表著台灣在旅遊零售業的重要地位，也代表台灣威士忌市場的潛力受到肯定。這套大摩鎏金時代（Dalmore DECADES）No.5 Collection在我們的VIP間受到相當重視，已接到不少詢問電話，相信以台灣消費者的精準眼光，絕對不會錯過這個稀世難逢的佳釀。

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