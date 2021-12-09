展現六代家傳雪莉製酒工藝「格蘭花格185週年紀念版」限量上市

為了歡慶酒廠創立185年，Glenfarclas格蘭花格特別從36個酒窖中挑選多桶珍藏橫跨60年的佳釀，調製而成一款獨特且限量的威士忌「Glenfarclas格蘭花格單一麥芽蘇格蘭威士忌185週年紀念版」，酒款豐富而細緻的格蘭花格185週年紀念版，成熟年份酒液的韻味碰撞並融合年輕年份酒液的強勁，呈現百年堅持下獨樹一幟的風格。聞香與口感既甜美又平衡，尾韻更是值得回味再三，造就出引人入勝品酩體驗。格蘭花格邀您一同舉杯慶祝，品酩185年來的堅持與熱忱。

位於蘇格蘭斯貝賽區的格蘭花格酒廠創立於1836年，至今2021年剛好屆滿185年，始終堅持直火蒸餾、雪莉桶陳年，堅持採用優質大麥與「生命之水」斯貝河流經泥煤層的水源，建立起與眾不同的特立風格。尤其是「直火蒸餾」的火侯控制具有相當難度，讓酒廠在1980年代初期，曾實驗性地改變蒸餾方式。但基於對品質與風味的苛求，仍舊回復成傳統的直火蒸餾。另一個為人稱道的堅持，就是不惜成本僅使用高品質的西班牙雪莉桶來封存酒液，成就Glenfarclas格蘭花格威士忌帶有硝石、果乾、木質調性的鮮明風格，於競爭激烈的威士忌市場，擁有極高辨識度。

圖為「Glenfarclas格蘭花格單一麥芽蘇格蘭威士忌185週年紀念版」，深琥珀色澤，非常迷人的花香與果香交揉的氣息，又帶著果乾的甜香，充分詮釋了什麼是甜美的威士忌。野薑花、蜜桃、杏仁果，輕淡的木質調帶來安定感，又點綴著輕盈的薄荷香，香氣複雜而平衡。入口香氣充盈，蜜餞的鹹甜風味搭配上舒適的單寧感，令人陶醉。新鮮柳橙、肉桂以及淡淡的薑味清香，並閃過一絲黑巧克力的苦味，其間的風味變化極為豐富。酒精濃度：46% 建議售價：3600元。

格蘭花格台灣總代理隼昌公司總經理鄭國隆表示，格蘭花格酒廠的擁有者為格蘭特家族，現任酒廠總裁John Grant之高祖父是一位非常成功的農夫，當時為了擴張事業，在1865年時，爭取到1836年於農場內創立的格蘭花格蒸餾廠。格蘭特家族豎立起一個絕對不可更改的家族原則：格蘭花格酒廠永遠都要以家族擁有與經營、完全獨立的方式存在。格蘭花格代表了「蘇格蘭威士忌的獨立精神」的形象，就是從這時期開始建立。獨立家族的經營模式，再加上第四代掌門人的遠見，讓格蘭花格酒廠擁有一般競爭對手少見、極為豐富的老酒庫藏，有些酒窖甚至是1836年以前就存在的。打開酒窖的鮮紅色大門，您會驚訝於仍舊採用與185年前一樣，傳統的鋪地式設計來存放與熟成酒液。此種方式提供近200年來的酒藏有著緩慢熟成的極佳環境，才能保留橫跨多個年代間的珍藏老酒。

2006年與2019年Glenfarclas格蘭花格皆被極具公信力的《威士忌雜誌 Whisky Magazine》票選為「年度風雲酒廠」，這份殊榮都再再將格蘭花格的名聲推到了舉足輕重的地位，也因其對於傳統美好核心價值的堅持而被讚頌。185年來，格蘭花格對威士忌的堅持與熱忱，始終如一，透過「Glenfarclas格蘭花格單一麥芽蘇格蘭威士忌185週年紀念版」的發表，歡慶並宣告與威士忌品酩人士，一同攜手邁向下一個185年。

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