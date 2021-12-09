力挺國產優質雜糧 玩轉新高度逆勢而上

嘉義縣東石在地盛產的雜糧以花生為大宗，近年在與便宜的進口花生競爭下，東石花生農的銷路遭逢嚴峻挑戰。保證責任嘉義縣東石雜糧生產合作社為活絡農民栽植作物之銷路，連結在地業者、整合虛實通路、開發跨界新品，在各方資源交互整合下，讓國產雜糧的風潮歷久彌新。

保證責任嘉義縣東石雜糧生產合作社，除了深耕產地、更將優質國產雜糧帶進東台灣民眾的視野。花生不只是庶民美食，更是上得了廳堂的天然食材。宜蘭赫蒂法觀光工廠是今年新落成的觀光工廠、主打「天然、文創、綠能、歐風」的保養品。在9月及10月周末，兩家台灣本土企業以「東西文化合璧」為主軸，邀請創意私廚，將花生佐料入菜迸出新滋味，嘗過的民眾驚呼「原來花生還能這樣料理！」花生為源自美洲的外來糧食，歷經百餘年於台灣在地化後，此刻能重新以洋派風貌呈現國人面前，每一代的人都在賦予料理新生命。

保證責任嘉義縣東石雜糧生產合作社，透過網路與會展等多元管道，行銷 國產雜糧在地化的故事、產品特色。圖／業者提供

單一雜糧作物要提升市場能見度，僅憑己力難以達成目標。結合眾多台灣小農之力，相互推廣成就，方能擴大整體產業的效益。保證責任嘉義縣東石雜糧生產合作社依靠社群宣傳力量，與專業農電商平台合作。透過網路，消費者可以看到國產雜糧在地化的故事、產品特色與銷售方式，讓喜愛食用花生的民眾可以隨時選購，並確保所購入的花生是100%MIT五穀雜糧。

新冠疫情爆發以來，網路購物逆勢暴量成長迄今演變成消費主流趨勢。東石雜糧生產合作社也將商品上架眾多國內知名電商，吸引消費者在線上通路選購產品。在深陷疫情陰霾時，達成減少非必要接觸且增進農人收入的雙重目標。

好新奇！ 業者揉合東石在地的花生油、苦茶油、麻油元素， 跨界開展國產雜糧「香氛」系列產品 。圖／業者提供

在虛實整合的推動外，此次更跨界開展國產雜糧「香氛」系列產品，近年國內吹養生風，選用天然植物油為主要食用油，也越來越多投入食用油市場，當油品超過保存期限，面臨著棘手的廢油品處理問題。「香膏」售價親民、香氣持久且製程上不複雜，穩定天然。思考創造雜糧新價值時，決定以香膏為載體，揉合東石在地的花生油、苦茶油、麻油元素為新品打入市場。經過數個月研發於近日問世，深受歡迎。帶著食物天然香氣，輕輕擦上卻可讓使用者迷人一整天的產品，可說是今年冬季火熱伴手禮。透過此方式，不僅提升了雜糧油品的終端產品價值，也解決了食用油生產過剩的問題。

國產雜糧的普及化在未來仍需戮力向前，爭取消費者的認同，讓「雜糧國家隊」在競爭激烈的雜糧產品及加工品紅海市場中，以高品質取得市場成績，並在此基礎下，吸引青年返鄉從事農六級產業，方能逐步提升國人糧食自給率。