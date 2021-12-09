臺酒Omar PX 雪莉桶大師藝術聯名款「祈福、感恩」系列

臺灣菸酒公司與墨海樓國際藝術研究機構再度展開異業合作，繼前年的「OMAR PX 原桶強度單一麥芽威士忌 傅抱石傅益瑤紀念款」，去年國立歷史博物館合作的「廖繼春大師藝術聯名款」，今年結合了臺灣菸酒公司、國立臺灣美術館、國立歷史博物館等三單位合作，挑選出4位知名藝術大師，分別為張大千、溥心畬、陳進與林玉山，各挑選1件具代表性以及紀念性的觀音畫作融入酒標設計，共同推出「OMAR單一麥芽威士忌12年原桶強度 PX雪莉桶 祈福、感恩系列」大師藝術聯名款。

墨海樓國際藝術研究機構創辦人葉國新博士表示，這是臺灣第一套採用張大千、溥心畬、陳進與林玉山四位大師作品之紀念酒。要取得大師級作品授權實屬不易，由於作品分別由不同的博物館、藝術家家屬與收藏家典藏，能夠一次將四位國際一流藝術家的作品齊聚一堂，絕無僅有，相信此套酒是「流動藝術品」之典範。

臺灣菸酒公司董事長丁彥哲則指出，此次「OMAR單一麥芽威士忌12年原桶強度 PX雪莉桶 祈福、感恩系列」藝術聯名款相當稀有，限量推出200套，未上市即售罄。相信此紀念酒款在收藏家間的價值與看法是相當獨特且突出的，能夠在品酒界逐漸發酵，並希望能夠再次創造臺灣限量PX雪莉桶系列藝術聯名款的高峰與收藏熱潮。

圖為代表「自在、平安、健康、富貴」的「OMAR 12年原桶強度單一麥芽威士忌(PX雪莉桶)」藝術聯名款，每瓶建議售價15,000元，一組4瓶，全球限量210組，為滿足市場需求，台灣菸酒公司特別於特約酒專、南投酒廠及OMAR威士忌館限量釋出販售。業者提供

葉國新博士提到此系列在設定之初，便在臺灣的美術史當中自兩條重要的藝術傳承脈絡中挑選出「渡海三家」與「台展三少年」。此次系列挑選4位精神領袖，分別為「渡海三家」的張大千與溥心畬，以及「台展三少年」的陳進與林玉山，具有重要的時代意義。此系列所選的張大千作品《南無觀世音菩薩》為其著名的敦煌系列精品。張大千於1941～1943年間，耗費兩年零七個月，帶領著弟子、番僧遠涉敦煌，幾近用盡家產，完成歷史上最有規模的敦煌壁畫臨摹。現今大部分敦煌摹畫與白描作品皆已捐贈給四川省博物館與國立故宮博物院典藏，因此在外流通的敦煌摹畫作品相當稀有，在藝術市場備受眾多中外收藏家追捧，而此件大千精品畫作則感謝重要藏家慷慨提供促成。而溥心畬的作品《蓮座觀音》是選自國立歷史博物館的典藏，其館藏的溥氏典藏中僅9件是觀音題材作品。由於此作品為其代表性作品，且為兼具品牌與視覺圖像設計，因此與館長廖新田多次研究後最終選定《蓮座觀音》。溥心畬的宗教題材作品數量相當稀少，而觀音像題材或為源自其對母親的思念、對佛教虔誠的信仰，以及自身的精神寄託，是具有特殊情感的作品類型。陳進與林玉山的作品則屬國立臺灣美術館典藏數量最多，因此與館長梁永斐反覆討論後，最終選定陳進《觀音菩薩》與林玉山《慈航普渡》出線。陳進的《觀音菩薩》為其佛畫創作時期之精品，由於藝術表現觀念的關係，並沒有遵照一般佛教繪圖的傳統或佛典記載來繪製，且佛教為其信仰寄託，因此作畫的嚴謹度大大高於一般作品，此作品亦收藏於國立臺灣美術館。林玉山曾自言「惟畢生偏重花鳥一門」，現存作品以花鳥獸禽類占多數，因此人物佛像題材作品極度稀少，最後決定商請林氏家屬出借作品《慈航普渡》授權。

丁彥哲指出，全球受到新冠肺炎的影響，無一國家可置身事外，全球聯合抗疫，直到今年下半年才逐步恢復正常生活模式，但疫情的未來充滿不確定性，因此將新系列定位為「祈福、感恩」，並將觀音作品應用在酒標上，四瓶分別代表「自在、平安、健康、富貴」，希望藉此為臺灣與世人祈福，並感恩目前我們所擁有的一切。

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