墨海樓攜臺酒推出大師藝術聯名款OMAR-PX紀念酒

「墨海樓國際藝術研究機構」延續前年「OMAR PX 原桶強度單一麥芽威士忌 傅抱石傅益瑤紀念款」，去年與國立歷史博物館合作推出「廖繼春大師藝術聯名款」皆受到熱烈回響。今年臺灣菸酒公司再度力邀墨海樓，並攜手國立臺灣美術館、國立歷史博物館等3單位共同合作，挑選出張大千、溥心畬、陳進與林玉山等4位知名藝術大師，並挑選1件具代表性以及紀念性的觀音畫作融入酒標設計，共同推出「OMAR單一麥芽威士忌12年原桶強度 PX雪莉桶 祈福、感恩系列」大師藝術聯名款。

史博館館長廖新田（左起）、國美館館長梁永斐、臺酒總經理林士傑參加新品發表會。圖／墨海樓提供

墨海樓國際藝術研究機構創辦人葉國新博士強調，這是台灣第一套採用張大千、溥心畬、陳進與林玉山等4位大師作品紀念酒。要取得大師級作品授權實屬不易，由於作品由不同博物館、藝術家家屬與收藏家典藏，能一次將4位國際一流藝術家作品齊聚一堂，是千載難逢的好機會。相信此套酒是「流動藝術品」的典範，品嘗一場具有紀念意義，且兼具視覺、嗅覺與味覺的「藝術聯名款饗宴」。

葉國新指出，全球遭受新冠肺炎肆虐，共同聯合抗疫，直到今年下半年甫逐步恢復正常生活模式，但疫情的未來充滿不確定性，因此將新系列定位為「祈福、感恩」，並將觀音作品應用在酒標上，為台灣與世人祈福，並感恩目前我們所擁有的一切，此套4瓶則分別代表「自在、平安、健康、富貴」。

臺灣菸酒董事長丁彥哲表示，此次「OMAR單一麥芽威士忌12年原桶強度 PX雪莉桶 祈福、感恩系列」藝術聯名款相當稀有，限量推出200套，未上市即售罄。相信此紀念酒款讓收藏家們有相當獨特的見解與價值，期望能在品酒界逐漸發酵，再創台灣限量PX雪莉桶系列藝術聯名款的高峰與收藏熱潮。

東方書畫藝術歷經千年發展，具有不同畫派、風格與地域樣貌，而酒也常為歷代許多藝術家創作題材與靈感來源。葉國新博士提到此系列在設定之初，便在台灣美術史當中自兩條重要的藝術傳承脈絡中挑選出「渡海三家」與「台展三少年」。此次系列挑選4位精神領袖，分別為「渡海三家」的張大千與溥心畬，以及「台展三少年」的陳進與林玉山，具有時代的重要意義。

張大千作品《南無觀世音菩薩》為其著名敦煌系列精品。他於1941～1943年花費2年7個月率領弟子、番僧遠涉敦煌，幾近散盡家產，完成歷史上最有規模敦煌壁畫臨摹。現今大部分敦煌摹畫與白描作品已捐贈至四川省博物館與國立故宮博物院典藏，在外流通敦煌摹畫作品相當稀有，在藝術市場備受眾多中外收藏家追捧，而此件精品畫作感謝重要藏家慷慨提供。

「OMAR單一麥芽威士忌12年原桶強度 PX雪莉桶 祈福、感恩系列」大師藝術聯名款—張大千大師畫作。圖／墨海樓提供

溥心畬《蓮座觀音》是選自國立歷史博物館的典藏，此作品兼具品牌與視覺圖像設計，因此與史博館館長廖新田多次研究後最終選定《蓮座觀音》。溥心畬宗教題材作品數量相當稀少，而觀音像題材或為源自其對母親的思念、對佛教虔誠的信仰，以及自身的精神寄託，是具有特殊情感的作品類型。

陳進與林玉山的作品則屬國立臺灣美術館典藏數量最多，因此與國美館館長梁永斐反覆討論後，最終選定陳進《觀音菩薩》與林玉山《慈航普渡》出線。 陳進《觀音菩薩》為其佛畫創作時期精品，由於藝術表現並沒有遵照一般佛教繪圖傳統或佛典記載來繪製，且佛教為其信仰寄託，因此作畫嚴謹度大高過於一般作品，此作品亦收藏於國立臺灣美術館。

林玉山曾自言「惟畢生偏重花鳥一門」，現存作品以花鳥獸禽類占多數，因此人物佛像題材作品極度稀少，最後決定商請林氏家屬出借作品《慈航普渡》授權。

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