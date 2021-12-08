水土保持局臺東分局與五星桂田酒店攜手推「紅烏龍週」

水土保持局臺東分局協助地方發展紅烏龍產業多年來結合鹿野鄉公所、鹿野地區農會、臺東鹿野紅烏龍茶暨茶葉生產合作社共同與電商通路台灣好農合作讓台東特色產業透過網路推廣帶動產業及品牌知名度與能見度。8日邀請台東五星級酒店桂田喜來登合作推動「紅烏龍週」，向消費大眾推薦阿力海餐廳供應紅烏龍入菜料理。

水土保持局臺東分局在推動記者會上邀請紅烏龍青農林廷瑀分享品牌女兒不懂茶經營過程，以及鹿野紅烏龍合作社的張一鳴分享透過整合行銷的收穫，桂田酒店阿力海餐廳江昆松主廚接續介紹紅烏龍入菜的餐點設計，包含茶香烏龍紅涓絲豆腐麵、紅烏龍煨東坡肉、紅烏龍九孔鮑肚臍柑小品等超過10道料理輪番上陣。

水土保持局臺東分局長柯燦堂表示，透過結合地方農會、組織及青農與電商通路合作推動產業發展，不僅整合線上線下行銷資源，更是搭上後疫情時代的無接觸商機，也是產業品牌化及數位轉型的最佳推手。

行政院東部辦公室執行長洪宗楷（左一起）、鹿野鄉公所鄉長李國強、水保局臺東分局長柯燦堂、鹿野地區農會總幹事陳正笙、茶改場台東分場長蕭建興預祝「紅烏龍週」圓滿成功。圖／台灣好農提供

去年開發的紅烏龍瓶裝茶經過市場一年以來的反應好評不斷，瓶裝茶於今年也正式進入台東在地36家全家便利商店通路，打造地方限定印象也帶動相關產業及產品的曝光。此次與台東五星級酒店桂田喜來登合作，樂見共同推廣紅烏龍產業給五星級的旅客，應用餐點設計與互動活動，讓更多來到台東的旅客體驗紅烏龍的美好。

桂田喜來登酒店表示，即日起於阿力海餐廳用餐即可享用到紅烏龍入菜的菜色及甜點飲品，並設置紅烏龍拍照區，於線上貼文留言互動還可以參加抽獎，抽出一系列紅烏龍商品，邀請旅客來到台東旅遊一起嘗不容錯過的紅烏龍。

紅烏龍入菜佳餚及紅烏龍青農品牌商品。圖／台灣好農提供 紅烏龍入菜佳餚及紅烏龍青農品牌商品。圖／台灣好農提供

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