藝術家林吉裕獲獎連連 國際展鋒芒

從世界藝術發展軸線來看，19世紀末一直延續到21世紀，各種流派表現，風風火火，百家爭鳴，但台灣藝術家林吉裕的畫就像一首詩，不像傳統的任何繪畫流派，擁有自創一格的「砍劈編織技法」，從中竄出，驚艷國際。

林吉裕入選法國藝術家沙龍(Salon des Artistes Français2022)「祿存Fortune」油畫作品。圖／林吉裕提供

林吉裕(Chi-Yu LIN)繼榮獲2021義大利佛羅倫斯雙年展主席獎獎項，又再度入圍2022法國藝術家沙龍(Salon des Artistes Français2022)以及2022第九屆中國北京國際藝術雙年展(Beijing International Art Biennale, China2022)，並一舉獲得國際藝術市場雜誌(Art Market Magazine)評鑑為當今頂級藝術家(Top Contemporary Artists of Today)封號，在後疫情時代以藝術能量，呈現溫暖的對話。

林吉裕入選2022第九屆中國北京國際藝術雙年展「永不分離Never say goodbye」油畫作品。圖／林吉裕提供

法國藝術家沙龍自1667年由法蘭西藝術學院辦理，迄今已有354年歷史，為世界上歷史最悠久且具公信力之官方沙龍展，將於2022年2月16日至20日在 Champ-de-Mars 的 Grand Palais Ephémère 舉辦。林吉裕「祿存Fortune」油畫作品入選，講述的是:觭角狀盛是雄鹿的精神象徵，自比愛家的心情就像雄鹿，想要伸展觭角，撐起生機盎然的森林，讓家小在林中悠然自得跳躍成長，勉勵每人心中自有一畝田，努力、一定看得到成果。

林吉裕獲選GOLD LIST(Top Contemporary Artists of Today)「有理Reason」油畫作品。圖／林吉裕提供

北京國際藝術雙年展迄今已是第九屆，本屆突破以往，集合來自世界124個國家及地區5352位藝術家投稿近六千件作品競逐，已成為當今世界最重要盛大的雙年展之一。林吉裕以「永不分離Never say goodbye」油畫作品入選，講述的是:出生於農村子弟，回想父母含辛茹苦地將他們四個小孩扶養長大，於是將回報父母恩的心情以巨鹿與小鹿的眼神對望深刻描寫，巨鹿為了庇佑仔鹿，將自己的鹿角延伸長大，長成翁鬱樹幹，得於保護仔鹿平安；仔鹿以天真又專注的精神沉醉在父母溫暖呵護之中，這是一種超越時空的對話，也是現今善良社會的寫照，如同與人為善的中華文化，充分呈現生命的價值與光輝。