台中福華「潮翻台灣」跨年倒數派對迎接全新2022年

好想告別悶壞了的2021！位於台中交通樞紐的台中福華大飯店推出「潮翻台灣」主題跨年派對，以「越在地越國際」為發想的潮翻台灣派對，讓你揮別2021、迎接更棒的2022！每位1,580元早鳥優惠再享餐價9折優惠。飯店行銷協理方雅玉表示，有質感又是指標性西餐廳的2022跨年夜會是另一種指標性的選擇，尤其是在國旅券、五倍券等眾多國人優惠發放，今年跨年假期的熱度和詢問度，絕對會另創高峰，因此，除了眾多餐飲及住宿優惠外，館內覓舍西餐廳也將推出珍愛台灣版的跨年倒數活動及主題餐點吸引顧客，力拼讓覓舍西餐廳成為台中最火紅的跨年熱點。

人氣推薦再創話題，今年於3F覓舍西餐廳舉辦「潮翻台灣」跨年倒數派對，自12月31日晚間9點30分至隔日1月1日凌晨止，將台中市最新最時尚的場地規劃主題音樂式跨年派對，打造時尚有質感的派對空間，搭配現場為台灣加油的音樂表演演唱，讓參與派對民眾可以恣意放鬆，盡情享受台灣風味特調美酒「望春風、愛拚才會贏、七逃人、酒醉的探戈」、運用台灣在地食材及元素調製出專屬台灣的經典特調，現場並設有好運籤詩專區提供民眾2022抽個好簽過新年，體驗台灣最傳統文化之外，用籤詩解惑，讓好運的能量引導你面對嶄新的一年！同時現場還有抽獎活動，炒熱現場氣氛，邀請民眾一同倒數，迎接美好2022。

主題音樂式跨年派對！搭配現場為台灣加油的音樂表演演唱。 圖／台中福華大飯店提供



「2022潮翻台灣」跨年倒數派對每人1580元起，每人還能獲得台灣LV精巧提袋。現場加入會員再多得指定電子抵用券，消費再兌換松露薯條一份。指定酒款再享優惠。絕對會是每個人夢寐以求的高質感又接地氣的跨年夜！

台中福華覓舍西餐廳一直以來佳評如潮，臉書私訊詢問度約較去年成長3-4成，今年跨年派對，希望藉由地理位置優勢，吸引台中新生代消費族群及飯店的會員朋友，提供台中民眾渡過跨年夜的選擇與全新體驗，並讓更多人認識覓舍西餐廳的無限魅力。禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康