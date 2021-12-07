費生恩生醫生技創造植物原料讓世界看見

皮膚保養很重要，在美妝抗老市場競爭激烈下，費生恩取得歐盟ＣＰＮＰ花萃分子抗老保養品的身分證，並榮幸受國外客戶青睞已銷售到國外深根數年，在國內的藥局通路也有200多位藥師親自體驗及推薦，並在2020年榮獲英國美妝奧斯卡最佳新抗老的殊榮。

費生恩成立於2016年，2017年進駐竹科園區投入生醫生技的天然花萃分子研發與香氛市場，取得多國發明專利及創新發明金牌獎項。並致力於台灣天然植物萃取研究上，將這些應用在公司的三大主軸：生醫健康科技”、“皮膚細胞再生“、“精油科學原料”。

費生恩2018年研究試製 FMO/W-01. 天然物活性精華，於2020 年 6 月取得發明專利-皮膚細胞角質堆疊異常修復、傷口加速癒合的專利研究；並在2020年亞洲生技展，2020 BioAsia Taiwan正式發表FMO/W-01.測試效果。以及研究FLC天然物活性精華原料對應抗發炎機制在生物醫藥原料需求獲得肯定。

費生恩創辦人郭峻生表示，台灣這塊土地是很美好的，把台灣原生植物的原料銷售到國際上及在地創生永續循環，飄香台灣到世界各地。費生恩創辦人指出，我們致力將台灣的植物原料推廣到世界，更與宜蘭三星農民合作 從幼苗種植到研發萃取甚至到商品都可以完成，福蒙獨特的香味與效用，除了可以廣泛的運用在保養品上，更有可能用在醫藥原料上，對於傷口癒合預防眼睛病變、發炎甚至可以用於呼吸治療及肺癌。

費生恩透過新鮮花體運用低溫萃取技術，萃取出來的精油可以保留植物原本的化學反應，複方精華油與透過眼睛皮下吸收就可以舒緩眼睛的眼膜，或著異位性皮膚炎保養品。其中讓許多消費者心動的還有費生恩好好系列中的【複方精華油】，每款都有添加台灣的馬告精油，透過英國調香師的調配，中西合併，更能讓氣味層次及功能更上一層樓，而費生恩的研發，更是想要與台灣民眾一起在台灣好好愛它！費生恩更期許未來將福蒙能夠量產，讓農民有永續的循環經濟，創造新的台灣植物原料，行銷世界國際，讓台灣植物原料被世界看見。

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