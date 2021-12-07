樹藤上的綠色星星 來自南美洲的超級食物

星星果又稱印加果或美藤果，是生長於南美洲的超級食物，因為綠色星狀外型，被暱稱星星果。「Astro LOHAS」是台灣第一家大規模進口星星果油的公司，擁有頂尖自然醫學和醫藥背景的經營團隊，2020年親自到星星果油原產地秘魯Tarapoto的農場、工廠參訪，並與秘魯最大、最有規模的油品工廠合作，進口秘魯品質最高檔的星星果油。「Astro LOHAS」星星果生活總監徐麗珍認為，對健康有益的商品必須讓更多人知道，期待Astro初榨冷壓星星果油「星星果油 Ω369」能透過MiiShare101未來網紅大賽與消費者互動，讓地球另一端的好產品，能更快速介紹給更多人。

好的油脂，健康所需關鍵

好的油脂是細胞健康所需的關鍵營養來源，徐麗珍總監表示，一瓶好油勝過無數保健食品，好油是細胞健康的重要營養素，攝取均衡的Omega 369更是養生關鍵第一步。Astro初榨冷壓星星果油「星星果油 Ω369」天然Omega369不飽和脂肪酸含量高達 92%，其中Omega 3與Omega 6比例是4:3，Omega 3含量是鮭魚的12倍，有「植物性的深海魚油」美名，媲美魚油，對心血管保健很有幫助。

徐麗珍總監表示，星星果以超完美的比例，和稀有的生物活性成分，經科學證實對人體的健康十分重要；而Astro初榨冷壓星星果油「星星果油 Ω369」萃取自秘魯新鮮星星果果實，全程低溫冷壓，百分之百保留存有第一道特級初榨，散發淡雅果香味，可供直接飲用或作為淋醬食用，百搭多種食物超美味，更於2004年在巴黎世界博覽會榮獲金獎。

滋養生命的營養品，讓更多人知道

星星果的果實像掛在藤上的綠色星星，有如古老傳說，地球上每個生命都由天際的每顆星星來照亮和滋養。這個來自南美洲祕魯的健康好物，是「Astro LOHAS」星星果生活希望分享給人們自然的、純淨的、健康的、無毒的、最好的滋養生命的營養品。徐麗珍總監表示，網路世界有無窮可能性，隨著拍攝設備門檻降低，只要有勇氣、夠創新，誰都可能在這無極限的虛擬舞台上，發聲、發光、發亮，進而發揮個人影響力，分享更多好良品好物，讓好東西被更多人知道。

MiiShare101未來網紅大賽發起人岱瑪金誠總經理陳虹汝也表示，以愛為出發，分享美好事物，是「MiiShare」的意涵，透過賽制設計可以培養未來網紅創作內容的能力、直播銷售的能力，提升網紅的影響力，進而活絡市場，作為品牌廠商與消費者之間最好的橋樑。而這，也是徐麗珍總監對MiiShare101未來網紅大賽的期待，將Astro 初榨冷壓星星果油「星星果油 Ω369」透過未來網紅的連結，讓更人多愛上它。

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