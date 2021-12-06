第七屆十大嚴選穀得（GOOD）產品頒獎

行政院農業委員會農糧署為鼓勵食品加工業者運用國產雜糧原料，結合創新技術開發具有臺灣味的雜糧新產品，今（110）年輔導社團法人臺灣穀物產業發展協會辦理「十大嚴選穀得（GOOD）產品競賽」，該競賽已邁入第七年，因成效良好吸引業者爭取參加，今年計有26家廠商報名，參賽件數更突破往年紀錄高達43件，經過評審團隊依照產品營養機能性、創新製程技術、通路接受度、安全驗證等面向嚴格評選後，最終選出10項優選及4項佳作，於12月4日假臺北希望廣場公布本屆最優質安全且最在地的雜糧好物，並現場頒獎表揚得獎單位。

農糧署說明，今年度「十大嚴選穀得（GOOD）產品競賽」除延續以往比賽項目評選國產米穀雜糧製成的「消費產品」及「素材產品」外，並將「年度主題」以大小朋友喜愛、市場接受度高的「紅豆」作為主題，鼓勵食品加工業者、農民團體及農企業等推出多元、健康、高品質、安全之米穀雜糧相關產品。

農糧署進一步說明，今年報名43件產品，每件作品都具有上市食品的高水準表現，讓評審團隊讚賞地表示，本屆作品運用很多意想不到的創意，例如：使用高雄選10號黃豆、國產稻米及薑黃，釀造出第一支國產薑黃味噌產品；採用100％國產紅薏仁為原料的紅薏仁極顏雪花片；使用100％國產小麥釀造且經橡木桶熟成的小麥威士忌等。除此之外，還有通過產銷履歷驗證，具安全溯源的幸福千千歲黑豆乳、產銷履歷陽光樂豆乳、屏香禾味-超級水磨蓬萊米粉等產品，從這些得獎產品中發現國產穀物占比提升外，廠商產品多樣化及加工水準亦逐年提升。