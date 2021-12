2021台灣設計展 12月24日嘉義登場

由經濟部及嘉義市政府共同辦理的「2021台灣設計展」,經濟部林全能次長、嘉義市黃敏惠市長於12月3日在臺北松山文創園區創意劇場主持臺北展前記者會,以Podcast直播形式開場,暢談台灣設計展相關議題。

今年的展覽主題為「家意.以城為家City as Home」,希望透過設計來傳達及重塑嘉義市「家」的意象,展區包含嘉義文創園區、嘉義願景館、嘉義市立美術館、嘉義製材所、嘉義市立博物館、嘉義舊監獄及舊城區,並串連嘉義火車站、車庫園區、檜意森活村、嘉義公園等處,展期自今(2021)年12月24日到明(2022)年1月2日,歡迎民眾前往參觀,感受嘉義市的特色風情和城市設計的魅力。

經濟部舉辦台灣設計展已邁入第19年,推動初衷從一開始的全民設計美學推廣,到目前的設計導入城市治理,顯示設計已在台灣遍地開花,並深入到政策及治理層面。今年設計展經濟部與嘉義市政府合作串聯5個中央部會攜手營造設計展,文化部提供場地、農委會及法務部參與策展,還有與環保署進行文化路環保夜市改造、與交通部進行嘉義火車站改頭換面,讓參觀群眾白天觀展、夜晚逛夜市,感受富設計感又熱鬧滾滾的嘉義市。

本次設計展集結9位策展顧問、超過20組策展團隊,其中有12人皆為嘉義在地鄉親或因熱愛嘉義而移居嘉義,包含金星娛樂總經理王偉忠、奇想創造創辦人謝榮雅、雄獅集團執行董事戴啓珩、禾重建築周榮敬主持人、本埠蔡嘉豪建築師、平凡編集黃銘彰創意總監、台灣田野學校葉哲岳執行長等,相信從在地人的視角出發,能挖掘大家聞所未聞的嘉義秘境。嘉義市鄰近阿里山,日治時期因運送木材需要,興建阿里山林業鐵路線,隨著永續環保趨勢發展,嘉義市現今也發展成為全國唯一市區公車皆為電動公車縣市,因此本次展覽首次導入阿里山小火車、電動巴士作為展覽動線的交通接駁工具,歡迎大家踴躍蒞臨嘉義市,親自體驗尋幽攬勝的遊城探秘。

本次展覽將呈現一座城市,三種家的概念,並策劃展出13個展館,創造18種家的意義,除此之外,還有23場講座及市集、66場表演,將陸續於展覽期間推出。展覽展現三種「家」的概念,第一種概念是「一座像家的城市 Scale of Home」,讓旅客到嘉義的那一刻起就開始進入如同穿梭回家一般溫馨,又充滿阿里山變遷的百年人文城市時光迴廊;第二種概念是「嘉義款待精神Spirit of Home」,展現出嘉義市生活產業與理想生活的樣貌,傳遞自然共生永續生活;第三種概念是「屬於嘉/家的記憶Memory of Home」,藉由嘉義市當地特色建築如嘉義製材所、嘉義市立博物館、嘉邑城隍廟、九華山地藏庵等,勾起民眾對嘉義市的歷史文化記憶,並導入永續循環設計精神,透過現代性的展演方式來讓旅客在嘉義市旅遊體驗中增添一筆遊客生命中美好文化之旅,創造個人美好的歷史與體驗。

另外,北香湖公園及KANO園區每晚6點開始的光影藝術裝置,結合視覺、聽覺、嗅覺等五彩的聲光效果,將在年底冬夜帶給嘉義市民五光十色的感動。