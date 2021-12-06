SPll石墨烯遠紅外線能量傘 發揮時尚科技

「SPll石墨烯遠紅外線能量傘」不只是傘，是一項最時尚科技的產物，採用近年來很夯的石墨烯元素，將其運用在傘布上，源於石墨烯的特點，造就出「SPll石墨烯遠紅外線能量傘」，首創專利的石墨烯傘布，當在太陽底下撐著石墨烯能量傘時，運用自然熱能作用於石墨烯傘布上，促使其釋放出REAL遠紅外線能量，讓健康跟著你行走。

「SPll石墨烯遠紅外線能量傘」的傘骨是採用台日韓專利的雙倍玻璃纖維傘骨，堅韌耐強風，已通過風洞測試，能抵抗14級的強風。手把更是厲害，堪稱是「紫變神器」，只要偵測到紫外線即會變成淡淡的紫色，表示UV危害已達開傘等級，而且手把還能自動開收，完全不用怕夾到手，設計貼心又便利。

高質感的多種色系隨心挑選，搭配出個人獨特的風格。圖／徐邦浩提供

「SPll石墨烯遠紅外線能量傘」有5款主題色系、7款高質感顏色隨心所選，每一色都好好看，有寶寶藍、霓虹藍、馬卡龍紫、棉花糖粉、金仕曼黑、復古藍和富士灰，可依每天的衣服和包包來搭配傘，讓你展現獨特的個人風格和質感。

「SPll石墨烯遠紅外線能量傘」並有21吋和23吋兩種大小，21吋超級輕巧，女生的包包都可以輕鬆放入，隨身攜帶超方便，四季都可以帶著備用；而23吋大尺寸傘面男女都適用，兩個人撐都綽綽有餘，而且還附贈同款能量提袋，可裝隨身小物或瓶裝水。

花糖色粉嫩討喜，令人愛不釋手。圖／徐邦浩提供



「SPll石墨烯遠紅外線能量傘」這項科技產品從概念發想到實際研發製作都十分嚴謹，成功將黑金科技石墨烯結合於傘布上後，就先將傘布送到工研院做檢驗，並取得專業機關的認證，目的就是希望給消費者安心的保障和信任的感受。詳細資訊可至網站查詢https://www.zmumbrella.com/。