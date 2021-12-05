萊爾富進軍早餐市場　獨家開賣鬍鬚張、松包子聯名包子

隨著疫情趨緩，超商蒸包機、茶葉蛋等自助熟食區已恢復販售。為搶攻早餐龐大商機，讓消費者有更多選擇，萊爾富攜手兩大人氣美食「松包子」與「鬍鬚張」，看好強強聯手的吸客效應，重磅推出2款獨家聯名新品肉包「黃金粹魯包」與「黃金筍肉包」，預估透過機台熱食聯名商品合作業績成長逾2成。

堪稱國民美食的肉包，是不少民眾最喜愛早餐品項之一，尤其嚴寒冬季嘗口熱騰騰的包子，更是倍感暖和且幸福。萊爾富表示，蒸包機銷售以傳統肉包最受歡迎的口味，以30元左右接受度最高，而近年超商食品持續與異業結盟開發差異化美食，繼先前首度跨界松包子創月銷逾15萬顆、以及鬍鬚張便當一推出後便長期穩坐熱銷便當TOP5亮麗表現。

看準聯名商品發揮奏效及帶動的買氣，此次再度攜手松包子與鬍鬚張合力推出「黃金粹魯包」及「黃金筍肉包」2款獨家口味吸客，將松包子軟綿帶Q的外皮，搭配鬍鬚張的招牌魯肉與筍絲做成的內餡，融合碰撞新滋味，一次滿足兩種口腹之慾，滿足民眾喜愛嘗鮮的需求，每款售價35元。

12月28日前凡於萊爾富門市購買任一包子，加10元銅板價價可加購光泉豆漿、光泉米漿或光泉無加糖鮮豆漿等指定飲品，讓忙碌上班族輕鬆享受兼具美味與高CP值早餐。

12月28日前購買鬍鬚張與松包子聯名款肉包，還可享10元優惠價加購光泉豆漿、米漿或無加糖鮮豆漿。圖／萊爾富提供

另外，有鑑於之前推出的奶香餐包廣受大小朋友好評，萊爾富也大舉進軍早餐、午茶甜點或宵夜市場，同步祭出「巧克力餐包6入」，香甜的巧克力奶油餡，勢必受到巧克力控青睞；看準甜點控，對芋頭、流沙的喜愛，特別推出另一款新品「芋泥流沙菠蘿」，採用特製芋頭餡，再搭配近年爆紅流沙內餡，鹹甜迷人滋味令人驚豔。

巧克力餐包6入及芋泥流沙菠蘿，搶攻甜點控味蕾，12月28日前購買芋泥流沙菠蘿，搭配指定飲品還可享49元或59元組合優惠價。圖／萊爾富提供

12月28日前購買芋泥流沙菠蘿，搭配指定飲品還可享49元或59元組合優惠價。另購買HI-波雪蛋糕、HI-可可波雪蛋糕以及HI-原味烤甜甜等麵包，還可以20元優惠價加購售價45元的大杯美式(冰／熱)乙杯。