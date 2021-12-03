商車界奧斯卡 2021 FUSO HERO頒獎晚宴圓滿落幕

商車界年度盛事圓滿落幕！台灣商用車龍頭FUSO總代理台灣戴姆勒亞洲回歸高雄糖廠舉行第四屆「2021 FUSO HERO風雲英雄榜頒獎晚宴」，今年主辦單位運用大草原概念，以溫馨的草地派對舉辦頒獎典禮，將氣氛炒至最高點。今年賽事共分為「卓越共轉」、「親友共轉」、「傳藝共轉」及「最佳人氣獎」，活動再次刷下歷史新紀錄，累積超過300萬網友熱情參與投票活動，展現全民對FUSO HERO活動的高關注度及參與度。頒獎晚宴由享譽國際的舞鈴劇場揭開晚宴序幕，更邀請到國民歌王-周華健及金曲歌后-曹雅雯輪番獻唱經典歌曲，向台灣幕後FUSO英雄們致敬。

最受矚目的「最佳人氣獎」得主分別為：第一名-國立通運有限公司賴皇叡，共榮獲360,098票、第二名-順陞交通有限公司黃德益，共榮獲350,169票；第三名-偉文螺絲有限公司洪偉文，共榮獲264,901票。最終晚宴壓軸由FUSO HERO張秀琴女士幸運抽中最大獎-全新FUSO六期堅達3.5噸新車一輛！此外主辦單位還提供饗賓餐旅集團及7-11萬元禮券讓賓客們抽獎，全場High翻天。2021 FUSO HERO風雲英雄榜即在精采動人的歌聲及歡樂聲中劃下完美句點。