當代畫壇奇才袁金塔 彰化縣立美術館展出跨文化多媒材作品

從水墨頑童、創意點子王、到台彎當代水墨領航人，臺灣當代畫壇奇才袁金塔風格獨具。半世紀長年積累的豐厚實力與創意，不僅紅遍兩岸，更早已蜚聲國際。袁金塔在「生活即藝術、藝術即生活」的世界裏，生活是創作的養份，繪畫是心靈的舞台，思想是藝術的內涵。12月7日起至111年1月2日止，特別返鄉舉辦展覽，於彰化縣立美術館展出跨文化多媒材作品，為彰化縣民帶來令人耳目一新的精選作品。在地文化者看得懂，其他文化者也能欣賞，這樣的藝術創作才是真正跨文化的新風格。

多年來在藝術圈，「別人做過，我不做。別人不敢，我敢。別人不能，我能」是袁金塔教授的創作信念。創作歲月逾五十年，體驗生活，關懷生命，緊扣著臺灣社會脈動，經歷鄉土寫實、自然圖像、影像文化、立體陶書、紙鑄藝術等創作階段，至今仍積極尋求突破之新徑，將人生閱歷融入創新思維。作品融合中西繪畫理論，散發獨特東方文化氣息，忠於自我感受，突破水墨藩籬，不受媒材限制，展現水彩、油畫、水墨、書法、陶藝、紙藝、裝置等跨領域多元面貌。

現代水墨的開拓者袁金塔，於1949年在台灣彰化出生，1975年畢業於國立台灣師範大學美術系，獲有美國紐約市立大學美術研究所碩士學位(MFA)，曾任國立台灣師範大學美術研究所教授、主任、所長，與萬能科技大學創意藝術中心主任，現任台師大名譽教授，袁金塔當代美術館館長。學養豐富，植根藝術，更是具當代人文宏觀視野藝術學者。藝術成就上曾獲獎多次，參與無數海內外個展及聯展，著有多本學術著作並出版畫冊計29本。作品遍歷世界各地，廣為國內外公私機構收藏，如美國舊金山亞洲藝術博物館、法國國家圖書館、尼斯亞洲藝術博物館、亞維農沃蘭博物館，日本京都文化博物、葡萄牙東方博物館、北京中國美術館、澳洲白兔美術館等。

袁金塔水墨綜合媒材作品「觀日」30x42cm，為探討生態、基因改造等問題 的作品。圖／袁金塔文化基金會提供



當代藝術的特色是全球性，關注環境與自然資源的保護、氣候改變、社會結構變遷、文化多元化。袁金塔的作品《觀日》是探討生態問題、基因改造，如複製羊的概念，把鳥類羽毛與昆蟲螳螂結合在一起，創造出一個新的生命。作品《斑馬非馬》是探討性別、情色議題，《解構年代》是表現社會結構變遷，我用各種動物來反諷選舉中政客的自私、貪婪、謊言等。

袁金塔水墨綜合媒材作品「葉魚」64x89cm。圖／袁金塔文化基金會提供

古籍新詮是以古諷今，以古籍為文本，以圖像、水墨、陶瓷、紙漿、現成物、空間裝置來詮釋當代社會，突顯人性裡的愛恨、好色、鬥性、爭權奪利…等。這個系列有詩經、山海經、茶經、本草綱目、神農本草經、離騷。詩經是呈現男歡女愛；山海經是闡述神怪異獸的奇幻魔力；茶經是演譯茶文化：茶之源，茶之具，茶之造，茶之器，茶之煮，茶之飲，茶之事，茶之出等。本草綱目、神農本草經是探討養身與反思食安問題；離騷是表現政治鬥爭中的算計(離騷、野百合、太陽花)以花、草、木來隱喻、象徵愛國意識與其爾虞我詐。袁金塔跨文化與多媒材的創作，讓作品富有想像力、增強表現力、激發創新，有一種意外的驚喜，並可塑造自我風格。