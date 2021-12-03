漁業署推廣溯源水產品 產地餐桌零距離　各大通路販售

協助國人方便掌握水產品來源追溯，漁業署近年持續輔導業者申請溯源水產品及協助推廣產品，在110年通過超過500件申請案，累計已逾2,500件溯源水產品，除讓生產者能自主管理外，更是建立消費者與生產者之間信任的管道。漁業署在110年協助輔導45家溯源水產品業者，於疫情中轉型數位行銷開拓電子商務銷售通路，並運用跨境電商的方式於國內及外銷共上架108項溯源水產品，其中海外銷出19項商品，成果豐碩。

漁業署首次與迴轉壽司業者合作，消費者體驗產地餐桌零距離

漁業署今年攜手知名連鎖餐飲集團「爭鮮迴轉壽司」，於10月舉辦「尋找臺灣鯛魚哥」互動式遊戲，讓消費者以QR code掃碼的方式進入遊戲畫面，認識爭鮮迴轉壽司選用的溯源水產品－臺灣鯛，結合時下科技與互動式媒體，輔以食魚文化之推廣，在用餐時即可體驗產地到餐桌的核心理念，並透過遊戲讓消費者認識溯源水產品，讓消費者現在到店即可品嚐美味溯源臺灣鯛。

知名量販通路「愛買」率先在11月推出「溯源水產最放心愛買也要享安心」之獨家優惠，讓民眾透過消費認識溯源水產品，看見臺灣漁民用心建立品牌，未來在消費選擇上將更願意選擇溯源標示產品。

創意料理食譜雲集，溯源鮮貨安心網購

漁業署指出，因應疫情首度與電商業者「台灣好農」合作，在線上平臺推出溯源水產專區，成功媒合30家水產業者與平臺合作，豐富多元的水產品多達80幾項，種類包含虱目魚、鱸魚、石斑、臺灣鯛、白蝦、文蛤、鰻魚、鬼頭刀、小管等眾多養殖及漁撈水產品，共同打造最安心的水產品線上購物平臺，消費者不用出門，只要動動手指就能購足所需鮮貨。

為擴大推廣水產品溯源理念，漁業署邀請主廚直播教學做料理，10月起連續兩個月舉辦「好農好食光—100種溯源水產創意食譜大賽」，匯集來自民間的料理創意，展現臺灣溯源水產的多樣性，以奶油鮮蝦干貝燉飯、金沙蝦、思慕魚粥等食譜參賽，其活動宣傳及影音媒體共創造300萬以上觸及量，讓民眾以實際參與來加深對溯源水產品的認知。

漁業署副署長林國平（右）邀請料理老師蔡季芳（左） 示範最適合年節的料理菜色。圖／台灣好農提供

年節限定溯源海鮮禮盒，邀您美味過好年

年末將至，漁業署推薦多款溯源水產業者的溯源年節海鮮禮盒，邀請國人線上購物，安心防疫過好年。溯源年節海鮮禮盒精緻版，有來自澎湖的石斑及小管、黃金鯧、白蝦及蝦仁，超值贈送產銷履歷金目鱸魚一尾，並有溯源年節海鮮禮盒豪華版，加碼七星鱸魚、龍虎斑去刺菲力魚排、鱘龍魚排，超豐富的溯源水產年菜組合讓消費者輕鬆上手準備安心可溯源的海鮮年菜。

溯源水產品讓消費者輕鬆準備海鮮年菜。圖／台灣好農提供

漁業署表示，透過多元的行銷通路，深入國人每日的餐食與採買，讓全民對溯源水產有充足的認識；漁業署鼓勵所有漁民能藉由自主管理，將產品加入溯源水產為己任，生產更多具有溯源的水產品供消費者做選擇，營造安心與多元的水產供應鏈，共同提升我國水產品的消費品質。