阿甘薯叔地瓜新品上市熱賣 農糧署、楓康超市扮幕後推手

我國雜糧年平均總進口量高達800萬公噸，而國產雜糧生產量為49萬公噸，僅占進口量6％，為減少水稻生產面積與活化休耕地，105年起，行政院農糧署推動「大糧倉計畫－推動國產雜糧產業發展方案」，透過對地綠色補貼及集團產區的輔導，增加農民轉作意願，其目的是以國產雜糧取代進口，提高糧食自給率，推行契作契銷、生產溯源及發展多元加工等面向，同時從源頭進行把關，進而讓消費者食用安心、放心，再而創造農民穩定收入，吸引更多青年返鄉，創造國產雜糧的永續發展。

新上市的阿甘薯叔蜂蜜地瓜脆片是楓康超市的熱銷明星商品。圖／陳仁義

為了推廣行政院農糧署推動的「大糧倉計畫－推動國產雜糧產業發展方案」，3日農糧署特與「以照顧全家人30年後的健康為己任」，積極致力於食品品質安全把關，對在地優質農產品推廣不遺餘力的楓康超市合作，為成功輔導代表廠商雲林縣瓊埔合作農場的新產品上市舉辦「食糧黃金在楓康暨阿甘薯叔新品上市」記者會，農糧署中區分署主任江永煜、科長劉信良、瓊埔合作農場理事主席蘇嘉益、楓康超市部主管經理林明圖、阿甘薯叔公司董事長特助蘇雅琴、總經理助理蘇鈞垡、蘇鈞志等皆共同出席記者會。

「阿甘薯叔」新推出的冰烤地瓜富含膳食纖維，薯蜜十足、口感綿密，冷熱皆宜，保存容易。圖／陳仁義

楓康超市部主管經理林明圖表示，雲林縣水林鄉是台灣地瓜主要的出產地，而瓊埔合作農場是農糧署「大糧倉計畫－推動國產雜糧產業發展方案」最具創新的代表，其最經典的產品「阿甘薯叔」冰烤地瓜，是採用省產57號黃皮地瓜，碩大飽滿、薯蜜十足，口感綿密，含有豐富的膳食纖維，解凍後可直接食用，也可加熱食用，冷熱都好吃，新年度還開發獨享包，美味帶著走，一餐一條剛剛好。另外，新上市新口味的阿甘薯叔蜂蜜地瓜脆片，撒上獨家特製蜂蜜粉，酥脆、香甜，一上市即大獲好評。