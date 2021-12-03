「兩餐」嶄新裝潢設計二代店12月3日強勢進駐台中公益商圈

冬天是鍋物的季節，在台灣由北到南已有多家分店的韓式年糕火鍋第一品牌「兩餐」，特別選在12月3日當天，以最新穎獨特風格規劃的二代店，投入台中一級美食戰區公益商圈正式開幕，要提供台中消費者不同過往的韓國辣炒年糕美饌新體驗。正式開幕當天，許多得知訊息的朋友特別在開店前就已經守在門口等候，迫不及待想要一嚐不同於傳統鍋物的道地韓式年糕火鍋，現場充滿著期待與好奇，忍不住想先吃為快的歡樂熱情氣息。

超級美食戰區冬日吹「韓」風！ 圖／朱錦霞



「兩餐」是什麼？第一餐年糕火鍋、第二餐炒飯、再加韓式泡麵吃到飽「兩餐」顧名思義，來到店裡即可享有兩種不同風格主食餐點的澎湃食趣，第一餐加入原味、紫米、艾草等各種韓式年糕及鮮蔬食材烹煮的火鍋，鍋邊周圍再搭上一圈金黃濃郁的起司，夾起年糕沾著起司轉上一圈，鮮濃Q彈的口感彷彿身歷其境，無肉不歡的朋友也可以選擇加肉吃到飽方案，牛、豬、火鍋肉無限供應，還有傳統道地的溫熱韓式魚板湯、美味噴香的多樣現做炸物，來店顧客都可無限量盡情享用！

今年冬天，讓韓式鍋物給你味蕾新體驗。 圖／朱錦霞



吃過熱呼呼的韓式年糕火鍋，覺得意猶未盡的當下，第二餐再用別有一番風味的韓式炒飯翻攪你的味蕾，再鍋底加入火腿、玉米及海苔等多樣佐料搭配白飯翻炒，再加入宮廷醬、炸醬及最新推出的粉紅醬等多種不同口味獨門醬汁搭配高湯調製所有相關食材全部來自韓國進口，最後如果還沒吃飽，還可以再使用韓國泡麵再飽餐一頓，就是要讓消費者盡情享受一頓原汁原味的道地韓味豐盛饗宴。

「兩餐」開幕當天現場排隊人潮。圖／業者提供

為歡慶「兩餐」公益店正式開幕，12月3日至5日每天前50名來店消費即可獲得用餐5折優待，50名後消費者也可獲得8折優待，此外，為了讓喜歡韓風美食的年輕朋友也可以在冬日時節輕鬆相約圍爐歡聚，12月6日至31日來店憑學生證即可享有9折優惠，想嘗試不同於傳統火鍋的正宗韓味，「兩餐」公益店期待台中朋友們的到來。

〈兩餐299吃到飽基本方案〉成人299元／人，兒童(110~130cm)150元／人；〈兩餐399肉肉吃到飽方案〉成人399元／人，兒童(110~130cm)200元／人；〈單點品項(可另外付費加點)〉起司139元／份，(牛／豬)肉片100元/份店內消費總金額需另加10％清潔費。

兩餐公益店 店址：台中市南屯區公益路二段95號2樓 專線：（04）2320-8393