康成志業：投入電話行銷 慎選公司是關鍵

現代人愈來愈注重養生，加上疫情加強人們保健觀念，健康產業的經濟規模迅速成長。台灣去年（2020）保健營養食品年產值達195億元，年增9.78%，且連續6年正成長。康成志業在疫情期間業績逆勢成長30%以上，選對產業才能在瞬息萬變的時代中生存，選對公司才能將自我價值提高，把自己培養成績優股。

自己人搶客戶？內部惡鬥不敢領教！

康成志業的資深電銷達人謝宜家原本在其他保健食品公司擔任電銷業務，她回憶起當時雖然業績不錯，但職場文化卻很不理想。不但競爭激烈，各自為政，彼此都有很強的防備心，有時為了搶客戶，還有人擅自撥打別人的名單。

當同仁成為惡鬥的敵人，上班就像攻防戰，高壓又充滿敵意的工作環境，要有好業績得加倍努力。有時需要親自處理孩子在學校的狀況，臨時請假非常困難，為了兼顧家庭，幾經轉折，皇天不負苦心人，終於找到了康成志業保健食品電銷。

職場和諧制度彈性，康成志業獨占鰲頭

康成志業致力於維繫客戶關係，所有名單都是經過客戶同意才聯繫，不會有陌生開發客源的壓力，名單也不會重複，所以不會有搶客戶的事情發生。而且許多都是十年以上的老主顧，電銷人員可以經營自己穩定的客群。同仁之間有說有笑，彼此還會分享電銷心得，甚至情同姊妹。謝宜家現在每天都帶著愉悅的心情上班，這麼理想的工作環境，是當初做夢都想不到的！

康成志業的職場文化非常友善，準時上下班、人性化的管理，工作可以兼顧家庭。謝宜家說，公司的制度有彈性，使她可以安心並且全心全意投入工作；公司用心經營客戶，讓她工作游刃有餘；而且重視客戶的需求，像朋友一樣對待客戶，也有專業營養師與完整的教育訓練，這些都是之前公司所欠缺的。

在職涯規劃中，選對公司之外，投身明星產業也非常重要！在康成志業的友善職場與充沛資源的雙重加持下，靠自己的努力按部就班順利達標，使員工更有餘裕享受生活，經營家庭。現在康成志業擴大實施招募業務人才計劃，歡迎有意轉職 或有能力有經驗的人前來挑戰。