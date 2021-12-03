醫美級面膜上市就熱銷萬片 創辦人許育瑄年輕有想法

愛美不只是女人，現在每個人都注重保養，而冬天保養就要做好，其中面膜不能少，好的面膜給妳不只好氣色，更能讓皮膚更飽水，冬天保濕成為最大關鍵，這款面膜品牌Hsuan’s beauty 是今年年僅23歲的許育瑄自創全新品牌，更花費心思與生技公司共同研發出來的一款【醫美型面膜】，特別主打昂貴的藍銅胜肽與EGF表皮生長因子跟頂級玻尿酸研，雙12購物節與聖誕節的來臨優惠10片999$並且免運費給顧客回饋。

許育瑄表示，因為愛美，從小就很注重保養，過去花了不少錢，當了冤大頭，而自己本身也是從小資族就開始保養，Hsuan’s beauty研發的這款藍銅胜肽頂級玻尿酸EGF面膜市價一片至少2-300元最少，甚至被拿來做美容完的保養產品，特價優惠999$/10片，一片抵多片平價販售就是要讓消費者平價也能享受到高品質商品的效果，敷完面膜殘餘的精華液全身也都能擦抹一點都不浪費又超值！

冬天來臨，許多人也開始交換禮物，因應聖誕節活動提供給消費者一個超值的優惠折扣，購買3包30片一個月份2997$只要加168即可再加購10片/組，超值優惠價，一般開架式品牌達不到的效果，醫美販賣的面膜都昂貴讓人買不下手，Hsuan’s beauty把昂貴華麗的包裝設計廣告資金省下來匯款到產品身上，重磅牛皮紙袋夾鏈密封不佔空間，還附贈質感手提袋，送禮自用都適合。



非常年輕就創業的許育瑄指出，Hsuan’s beauty 的品牌理念是來自於創辦人的名字「Hsuan」屬於我獨創的一個品牌。因為她本身就很愛漂亮，同時也是很多自我想法的女生，也是一個很外向的喜歡證明自己的女生，從研發到包貨出貨都只有她一個人，還好產品熱銷，才兩週我就把整整上萬片的面膜賣光，不少網美跟粉絲都好評分享推薦，於是讓她更有自信說，「即使年輕創業我也不馬虎，謝謝大家喜愛Hsuan’s beauty 」。

這款面膜，推出許多小資族大受喜愛，而許育瑄不認為面膜一定都要花很多錢在包裝以及租金上架販賣，寧可買更高級的原物料在做這片面膜，今年才23歲的許育瑄非常喜歡創新跟改變，為所欲為就是【做自己】的真誠個性，也因為這樣堅持到底把Hsuan’s beauty 創立成功當上年輕的小老闆，市售面膜百百款，Hsuan’s beauty 帶著【自信】、【美麗】、【做自己】，希望讓每一個用面膜的人，找到更自信亮麗的自己。

Hsuan’s beauty 粉專：https://www.facebook.com/pihsuanbeauty/