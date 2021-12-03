歐都納週年慶全利出擊 好康莫錯過

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安全登山遊 GORE-TEX機能外套夯

冬日高山溫度動輒到零度以下，做好體能訓練並穿著適當的保暖衣物，都能確保登山安全性，冬季穿著講究機能的三層式穿搭，除了最裡面的排汗層與中間的保暖層，最重要的就是在機能上要求相對高的外層風雨衣，通常需具有防風、防雨甚至防雪要求，多變的台灣高山氣候，防雨更是關鍵，首選多功能又輕巧GORE-TEX PACLITE®單件式外套，整體收納小且方便攜帶，並通過最佳防水功能嚴格測試，讓您在登山活動時不受天候限制，隨時配合天氣變化，適時穿脫保持身體乾爽舒適，同時也讓您在休息時維持體溫，抵擋低溫風寒。歐都納週年慶推出多款GORE-TEX單件式外套，全面優惠萬元有找，保護您的戶外安全也為您守住荷包。

露營齊歡聚 年末佳節戶外過

戶外如同自己家，是日常生活卻又帶著不同，呼朋喚友來到大自然，不管是聖誕節還是跨年，在外共享不一樣的歲末佳節。露營該帶哪些東西?歐都納精選新手必備露營裝備，包含4-5人文青印花快速帳，採創新Flash Touch快開式結構，搭設簡單又迅速；六角蝶型天幕，蝶型設計易排水，銀膠塗層遮陽防水效果佳；無段式可調蛋捲桌，四腳可各別調整高度因應各種地形，環保仿木紋噴塑技術質感又安全，還有睡袋、睡墊、鈦鍋及各式休閒椅等露營裝備，滿足您各種情境需求。

溫差應對法 26°C穿搭術

冬天外出一定要注意保暖，特別是室內室外或早晚溫差大時，忽冷忽熱反而是造成身體不適的最大原因，這時，網路上最夯的26°C穿衣法就是一個不錯的選擇，26°C對人體來說是最舒適的溫度，利用聰明穿搭就能將體溫維持在佳暖度。內層選擇PRIMALOFT保暖拉鍊衫，獨特的結構設計兼顧造型及舒適，極佳彈性保有活動伸展空間大，外搭歐都納全新「SOFTSHELL日不落抗風彈性系列」stormfleece風暴刷毛專利技術，同時擁有輕量保暖功能也通過風阻測試，避免冷風灌進衣服裡造成失溫，並且於洗滌時能減少80%微細纖流入海洋，減少毛絮讓洗衣更輕鬆、減少水資源浪費。 歐都納週年慶即日起-2022/1/3消費滿額享現抵再拿抵用金，還有豐富好禮及萬元裝備百項好禮好康抽，更多秋冬保暖機能服飾、戶外裝備等多樣商品，歡迎至全省門市、百貨專櫃參觀選購。