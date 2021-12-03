鍋具達人鼎王許登旺 力挺未來網紅大賽

「MiiShare101未來網紅大賽」如火如荼進行中，日前60強已從百位海選參賽者中脫穎而出，接下將進入30強、媒合品牌網紅大使以及12月22日總決賽的挑戰，參賽者皆蓄勢待發，期待在評審及鏡頭前表現出最具特色的一面。在鍋具耕耘35年，以高科技工藝的鍋具品質領先業界，屢屢獲得國際研發設計獎肯定的鼎王鍋具，董事長許登旺肯定MiiShare101未來網紅大賽的核心理念，透過具有培育人才、社會公益精神的網紅大賽，增加產品曝光度及銷售渠道，將可推動產業數位化轉型。許登旺也以自身經驗鼓勵參賽的朋友，只要敢夢敢做、腳踏實地、願意努力，就會成為家喻戶曉的達人。

東方專用鍋具第一把交椅，為飲食健康持續努力

甫獲2021年巴黎世界發明展銀牌獎肯定的鼎王鍋具，堪稱研發設計常勝軍。以高科技工藝的鍋具品質領先業界，35年來為提供民眾一把好鍋用心努力，已然成為東方專用鍋具第一把交椅。許登旺董事長表示，鍋具的好壞決定了食物在烹調過程保留的營養價值，鼎王鍋具致力人類飲食文化的改變，希望在鍋具上最做最大的貢獻，讓烹調出來的食物更健康美味。

以專業、誠信、服務與多元化經營原則，鼎王鍋具將歐、美、日等國家優良創新商品，引入公司營運系統內，更獲得知名品牌美國鵝媽媽總公司的認同，得到鵝媽媽大中華區總代理權，2005年開始，也陸續推出相關系列商品鵝媽媽鍋具，讓消費者有機會體驗國際級優良商品。鼎王企業創立於1987年，如何突破傳統營運模式，尋求數位變革方式，是鼎王鍋具近年來積極思考的問題。許登旺總經理認為，成立35年的傳統產業如何在未來市場上佔有一席之地，推動企業數位轉型勢必是一個解方。

在後疫情時代，如何掌握數位轉型新商機，進而振興經濟、創造就業機會，甚至盡一份CSR企業社會責任，實踐ESG永續發展精神，是每個企業都在思考的問題。岱瑪金誠擁有15年經營數位品牌整合行銷經驗，總經理陳虹汝整合各界資源發起MiiShare101未來網紅大賽，帶領團隊執行這場整合各界資源的Future KOL show。陳虹汝也期待，透過賽制培育未來網紅、推展台灣在地良品好物，進而擴大產業影響力，帶動企業轉型。

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