激勵達人鄭匡宇肯定未來網紅大賽

「MiiShare101未來網紅大賽」的賽程火熱進行中，日前以最刺激的評選方式，讓參賽者現場抽選題目，再以「黃金決策76秒」的銷售直播，由評審們選出晉級60強的參賽名單。看著參賽者們使出各自的看家本領，或勁歌熱舞，或說學逗唱，努力在鏡頭及評審面前表現，以激勵達人身份著稱的鄭匡宇表示，人生很多嘗試的確會失敗，無法達到自己設定的目標，但只要過程拼盡全力，積累的經驗將會在未來以另一個事件讓你獲得成就。他也鼓勵MiiShare101未來網紅大賽的所有參賽者，能得名最好，但就算沒有得名，參賽過程所獲得的培訓及資源，都將奠基成未來的功力，支持你邁向未來網紅之路。

找出個人特質，是提高能見度的重要關鍵

如何打造個人品牌提高能見度，是投入網紅行列的重要課題。鄭匡宇表示，打造個人品牌首先要針對自己的特質做出定位，然後在影片、文章…等產出內容中，形塑出自己的觀點。他以自己為例進一步說明，雖然一開始他想以激勵達人為「鄭匡宇」這個品牌定位，但在當時市場上激勵的形象不容易突顯，他思考如何切入這個市場，於是重新定義搭訕兩個字，轉以搭訕教主自封，教導大家如何靠著絕對自信、溝通技巧及面對挫折的能力，在愛情、事業上毛遂自薦，而這，其實正是激勵達人會使用的技巧與內容。

鄭匡宇認為，具備內容表達、攝影、錄影及影片剪輯的能力，是每個有志投入網紅行列的人必備的基礎技能，將基本功練好，未來的目標更有機會實現。MiiShare101未來網紅大賽發起人陳虹汝也表示， MiiShare101未來網紅大賽的比賽過程，就是網紅培訓過程，透過賽制可以讓參賽者增加實務經驗、磨鍊技巧，幫助參賽者在比賽過程提升個人品牌力、內容創作力、數位製播力、直播銷售力以及社群推廣力…等5大能力，幫助參賽者邁向百萬網紅之路。

鄭匡宇表示，參加活用人脈資源、賽制規劃完善的MiiShare101未來網紅大賽，就像站在巨人的肩膀上起跑，擁有更多讓未來的自己變潮牌的能量。目前60強晉級名單已熱騰騰出爐，未來參賽者們將持續邁向30強、媒合品牌網紅大使以及12月22日總決賽的挑戰，更多相關資訊請上官網。

官網：http://MiiShare.com

影片連結：https://www.youtube.com/embed/zvMLq7VnZbk