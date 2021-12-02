天母打卡新據點 大葉高島屋聖誕合照上傳抽好禮

天母大葉高島屋百貨將於本週六(12/4)舉行聖誕樹點燈儀式，今年以「點亮天母、祈願平安」為主題，邀請大葉集團董事長 葉季展、天母商圈發展協會理事長 唐笛、喜憨兒社會福利基金會產銷部協理 廖雅慧與憨兒一同出席，並安排「得勝靈糧堂」敬拜團與小提琴女神「黃品舒」現場表演傳遞福音，同時為2021年末最後一波強檔促銷活動揭開序幕！

大葉高島屋與「喜憨兒社會福利基金會」合作的薑餅屋DIY、喜憨兒愛心義賣。圖／大葉高島屋提供

代表日日祝福的365顆金銀紅彩球，與分分閃耀的1440顆LED泡泡燈，滿綴在主體超過兩層樓高的繽紛聖誕樹上，週邊擺放大小巨型禮盒，讓民眾能在禮物盒內拍照，留下美好印記。大葉高島屋表示，有感於疫情影響，大家能平安健康渡過，就是給自己、給家人最好的聖誕禮物，因此今年聖誕樹整體布置，更增添了象徵感恩與惜福的深層含義。

於活動期間內，與大葉高島屋戶外廣場的聖誕樹或禮物盒合影照片上傳至臉書粉絲團活動頁，完成指定步驟即可參加抽獎。12月3日至5日，館內單筆消費滿1,200元，可兌換內附價值1,200元月月購物金的限量「2022魚你幸福」桌曆。

不只如此，12月26日前，大葉高島屋規劃一連串「聖誕老公公的行事曆」活動，讓天母居民每逢週六、週日都不寂寞！像是與「喜憨兒社會福利基金會」合作的薑餅屋DIY、喜憨兒愛心義賣；「天母國小」直笛團、「凱斯英語」、天母「天主之母堂」接力報佳音表演；還有小朋友最喜愛的聖誕夥伴、幫幫龍與大樹哥哥、超人力霸王等不同場次見面會；以及聖誕祈願牆、聖誕禮物交換派對、聖誕老公公送禮到你家…等9場豐富精彩實體活動，邀請民眾一同來天母感受耶誕歡樂溫馨氛圍！相關活動請見大葉高島屋官網https://reurl.cc/6Dm5v6 、粉絲團或電洽(02)2831-2345。