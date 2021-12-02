Nespresso傾心鉅獻秘境咖啡

歲末值得歡慶時刻， 瑞士頂級咖啡領導品牌Nespresso為了讓每個相聚時刻更顯珍貴，鉅獻擁有「世界極品」美名且受「地理標示保護」的牙買加藍山咖啡（建議售價：NT$600，單條10顆裝），咖啡愛好者絕對不能錯過的美味！除此之外，Nespresso也同步推出年度臻藏咖啡禮盒（建議售價NT$2,470），內含三款匠心獨具珍稀限量咖啡，並搭配經世界專業酒杯領導品牌共同打造的水晶玻璃咖啡品飲對杯組，細膩精緻的盒身設計， 完美詮釋臻品寶藏之意。

Nespresso年度臻藏咖啡禮盒，以珍稀秘境的咖啡風味為主軸，內含三款匠心獨具珍稀限量咖啡，並搭配經世界專業酒杯領導品牌共同打造的水晶玻璃咖啡品飲對杯組。圖／Nespresso提供

匠心獨具的咖啡工藝，隱身在藍山之霧的寶藏

牙買加藍山咖啡享譽全球，更被譽為世界之選珍稀咖啡，收服了眾多咖啡品鑑家的味蕾，其珍稀性不僅是因為生產的咖啡豆只能種植在法定區域，還需經法規特定工廠進行咖啡處理，歷經層層繁瑣認證，以致僅有當地約25%的咖啡豆才能冠上「牙買加藍山咖啡」的美名。牙買加東部的藍山山脈，長年置身薄霧之中，高

海拔山地的特殊氣候延長了咖啡櫻桃的熟成，富含礦質的火山土壤，孕育出圓潤飽滿的咖啡櫻桃，得天獨厚的環境與氣候，造就了其無與倫比的風味；縱使過去曾被颶風摧毀大部分的咖啡園影響產量，在咖啡農們不屈不撓的復興下，讓此款珍稀咖啡重現傳奇風味。Nespresso磅礡登場的牙買加藍山咖啡保有完美的當地風情，濃郁異國木質香與辛香調於唇齒間激發出嶄新火花，更將胡椒、肉桂及肉豆蔻的氣息融於辛香尾韻間，純淨甘甜的獨特口感，彷若能親眼看見壯麗的藍山以及咖啡匠人對於藍山咖啡的執著與悉心照護。Nespresso也不忘為其打造專屬外包裝，膠囊外殼與盒身設計以存放及運送牙買加藍山咖啡豆的手工木桶COFFEE BARREL為靈感，妝點上比擬桶身的藍色蜿蜒曲線，從咖啡風味至外包裝都將牙買加藍山咖啡特色展現淋漓。

Nespresso同步推出年度臻藏咖啡禮盒（建議售價NT$2,470），細膩精緻的盒身設計，完美詮釋臻品寶藏之意。圖／Nespresso提供

匠心獨具 極致饗宴，Nespresso年度臻藏咖啡禮盒限量登場

Nespresso打造年度臻藏咖啡禮盒，以珍稀秘境的咖啡風味為主軸，內含新品牙買加藍山咖啡與同為珍稀秘境，賦有熱帶果香及天堂般香氣的的夏威夷科納咖啡，以及重磅回歸經三年時光淬鍊的單一產區臻選-蘇門達臘熟成咖啡；Nespresso更悉心奉上與世界專業酒杯領導品牌Riedel合作的咖啡品飲杯組，水晶玻璃高腳品飲杯時尚精緻的外型深受眾多咖啡饕客喜愛，能將咖啡豐厚的金黃色油沫、香氣與質地完美釋放。Nespresso讓每一口咖啡都成為最極致的美好體驗，將珍貴的心意化為最具質感的品味。