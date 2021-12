品酩收藏家的夢幻標地「Talisker 1978年單桶臻選系列」

帝亞吉歐以旗下28間明星酒廠的優勢,自2008年推出單桶臻選系列以來,受到各拍賣會與收藏行家追捧,屢屢創造拍賣佳績。2021年帝亞吉歐假蘇富比的慈善拍賣會『The Distillers One of One』,捐贈「1978年Talisker單桶臻選系列」(Casks of Distinction),同時邀請到透納獎(Turner Prize)提名人藝術家卡勒姆·英尼斯(Callu m Innes)於橡木桶桶蓋上進行藝術創作。得標者除獲得該藝術品的所有權外,更享有額外酒液五年熟成的特權。正式拍賣會將於12月3日(五)愛丁堡巴恩布勒城堡(Barnbougle Castle)舉行。拍賣所得將捐給蘇格蘭弱勢青年,為貧困年輕人的生計提供資金。

帝亞吉歐烈酒負責人James Mackay表示,每個單桶臻選系列都是獨一無二的,我們很驕傲能讓與卡勒姆·英尼斯(Callum Innes)的合作也讓此成為一件藝術品,為蘇格蘭的利益登上One of One的舞台。帝亞吉歐董事長Javier Ferrán則表示,我們很高興以一桶稀有的Talisker蘇格蘭威士忌支持The Distillers One of One 慈善拍賣會。期待看到我們對拍賣會的貢獻為Distillers’ Charity募集大額資金,並幫助提升蘇格蘭各地年輕人的生活機會。

台灣帝亞吉歐公司行銷總監楊雅婷指出,帝亞吉歐單桶臻選系列被譽為單桶威士忌品酩收藏家的夢幻逸品,藉由Craig Wilson、Emma Walker、Maureen Robinson以及Jim Beveridge等四位資深調酒師對橡木桶的完整監測流程與最高等的選酒標準,走訪帝亞吉歐旗下近30間酒廠,從超過900萬個橡木桶中挑出極稀少量的橡木桶,平均作業時間超過2400小時,由四位資深師簽名認證的頂級橡木桶才得以進入單桶臻選系列的名單,可見評審之嚴謹與標準之高。而這些被層層精選的橡木桶也僅被認定是重要市場的國家才有機會競拍,台灣帝亞吉歐自2018年推出單桶臻選系列後,引發眾威士忌藏家熱烈討論,卻僅有極少數藏家成功收藏。

帝亞吉歐單桶臻藏系列在威士忌拍賣市場更具有舉足輕重的地位,其拍賣的價值更是屢創紀錄。2020年蘇富比拍賣會中,編號NO.100的波特艾倫40年(Port Ellen 40 Year Old Casks Of Distinction 1979)便以英鎊21,960(約台幣84萬)高價拍出,可見其驚人的增值潛力。此次參與拍賣會的1978年Talisker單桶臻選系列,在官方訊息一發布的同時便引起世界藏家關注,目前市場預估的競拍價已達350,000至500,000英鎊,被稱為是此次拍賣會中估價最高的拍品之一。除了有鳳毛麟角般的珍稀酒液外,藝術的加持也賦予1978年Talisker單桶臻選系列更深不可測的涵養。

圖為藝術家卡勒姆·英尼斯(Callum Innes)為「1978年Talisker單桶臻選系列」拍賣所創作的藝術品,名為〈無題燈碳黑/酮金(Untitled Lamp Black/ Quinacridone Gold)〉,以整齊明瞭的垂直軸將圓形的木桶末端分為兩等分,左邊的部分覆蓋著燈碳黑,是種鬱鬱蔥蔥、絲絨般的顏料,通過藝術家的筆觸使其紋理清晰可見;反邊則是使用酮金,一種生動的橙黃色顏料,色澤濃重而薄透,整體呈現明暗對比。業者提供

卡勒姆·英尼斯(Callum Innes)為當代公認的重要畫家之一。他於1995年入圍透納獎,並於1998年的NatWest和2002年的Jerwood獲獎,他的諸多作品出現於全球不計其數的著名博物館館藏之中,例如泰特美術館、蘇格蘭國家美術館、愛爾蘭現代藝術博物館、巴黎的龐畢度中心等等。此次藝術品名為〈無題燈碳黑/酮金(Untitled Lamp Black/ Quinacridone Gold)〉,以整齊明瞭的垂直軸將圓形的木桶末端分為兩等分,左邊的部分覆蓋著燈碳黑,是種鬱鬱蔥蔥、絲絨般的顏料,通過藝術家的筆觸使其紋理清晰可見;反邊則是使用酮金,一種生動的橙黃色顏料,色澤濃重而薄透,整體呈現明暗對比。卡勒姆·英尼斯 (Callum Innes)說道,看著這件作品中耀眼的酮金,很難不去聯想到蘇格蘭高地那石南花荒野的自然景象,和斯凱島庫林丘陵日落時的清澈光線,或是蘇格蘭威士忌的濃郁焦糖色。而著手此作品時,要在一片沉浸於液體中將近一甲子的木頭上作畫是個挑戰,也是我首度嘗試以圓形作畫並直接在木頭上創作。

有鑒於台灣行家對於頂級威士忌的高關注與收藏需求,台灣市場每年爭取單桶臻選系列旗下珍稀酒桶,而今年度台灣行家也能擁有帝亞吉歐單桶臻選系列的收藏機會,欲知詳情,請洽尊榮服務專線0800-030-588。

