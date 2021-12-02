蜜雪兒郡主驚歎貝克大叔的製片續航力

MiiShare101未來網紅大賽如火如荼展開中，近年來活躍於手機影音教學的廣告導演「貝克大叔」本人也親臨晉級活動現場指導，除了提供選手影音拍攝的專業技巧，也不藏私地分享網紅成功心法。期間更與未來網紅大賽發起人岱瑪金誠總經理陳虹汝進行了一場精采的對話，暢談如何透過影音與表演，讓身處數位時代的每個平凡人，都有機會成為人人追蹤的網紅。

未來網紅=表演力 x 影音能力

本次大賽發起人岱瑪金誠總經理陳虹汝，自己本身也是女力CEO網紅的蜜雪兒郡主Lady Michelle，以「愛分享」為核心理念，舉辦「MiiShare101未來網紅大賽」，不只是期待能提供舞台給更多有才華的網路新人發揮，更希望透過「比賽過程就是培訓過程」，協助所有參賽者，透過一連串學習與展現的過程，培養累積實戰力，把自己打造成獨一無二的個人潮牌。這次有幸邀請到以「手機拍片」教學聞名的知名廣告導演「貝克大叔」親臨60強選拔賽現場為參賽者授課。約莫兩個小時的課程，所有參賽者聚精會神凝聽，獲益良多。

貝克大叔提到，未來網紅最重要的兩大能力，一是表演力，意即如何用生動、自然而活潑的方式展現自己；二則是影音製作的能力。拍攝影片的能力可說是未來網紅需要具備的基本功，身為影音達人的貝克大叔表示，他一直以來就是希望能透過教學，讓有興趣踏入網紅領域的有志之士，只要透過一支手機，就能夠在家中、或是任何地方拍出高質量的影片。為何特別強調手機拍攝呢？正是因為手機是最容易隨身攜帶的器材，貝克大叔強調道：「常常拍影片，拍影片的基因就會長在你的血液裡。」只要養成經常拍攝的習慣，未來無論是上電視節目，自己拍自己或是被別人拍，都能掌握影音製作的精髓，擁有最佳的表現。

找到定位X續航力=網紅成功關鍵

他期許所有參賽者透過他的課程，都能學會產出高質量影片的技巧，並且在鏡頭前有精彩的表現。但同時他也提到未來網紅要面臨到的一大挑戰就是「找到自己的定位」，面對人才濟濟的網路世界，一片茫茫人海中，必須先找到自己的定位，觀眾才容易記住你、找到你。

除了上述基本功外，貝克大叔也相當重視持之以恆的續航力。他自己便以身作則，從今年(2021年)四月份開始，給自己許下一個願望，希望每天都產出一支教學影片上傳網路，因為無論經營任何平台，持續更新都是非常重要的，直到截稿的十一月為止，貝克大叔已累計產出二百多部影片了。連續兩百天沒有停止更新的超強意志力，讓蜜雪兒郡主-Lady Michelle都為之驚嘆。

貝克大叔最後勉勵MiiShare101未來網紅大賽的每一位參賽者：「只要願意踏出這一步，你就是網紅！」期許無論結果如何，最後每個人都會成為大家所認識的網紅。MiiShare101未來網紅大賽如火如荼展開中，目前已完成60強晉級賽，將於12月22日進行總決賽，隨時掌握精彩賽況請上官網MiiShare.com。

官網：MiiShare.com

影片連結：https://www.youtube.com/embed/4HEJTst20oQ