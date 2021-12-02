冬季慢旅遊提案 擁抱花蓮最美山海線

時序走入冬季，花蓮活動多又精彩，各項熱鬧展開的年度盛事將與遊客一起迎接全新2022年。歡迎全國民眾大手牽小手齊來花蓮相聚，參與「2021花蓮幸福聖誕城」、「2021-2022花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」以及「2022太平洋燈會」等活動，從12月一路玩到明年，並跟著最新出刊的《花蓮趣》39期冬季號，以單車慢旅的方式，在各個經典小鎮和自然景致中穿梭，擁抱花蓮最美山海線。

花蓮縣政府觀光季刊《花蓮趣》39期封面。圖／花蓮趣提供

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，在今年健康城市大調查裡，花蓮奪得非六都冠軍，尤其「自行車道」一項，從去年第14名一躍名列第2名，顯見縣內規劃完善的自行車道廣獲各界肯定，讓花蓮成為自行車騎士最喜愛的城市。

2021-2022花蓮太平洋觀光節跨年演唱會即將登場，邀您嗨翻東海岸6天6夜。圖／花蓮趣提供

本期冬季號〈封面故事〉，就帶大家用單車親山近海逛市區，尋訪台11線獨一無二的花蓮藍太平洋海景、悠閒慢遊城市鐵馬道，以及挑戰台8線壯麗峽谷之路，更特別推薦「花蓮北回歸線235自行車路線」，徜徉瑞穗與豐濱間兩座北緯23.5度北回歸線標碑，在山海美景中沉澱身心，體驗天人合一的感動。

吉安光華河岸自行車道沿途風光美不勝收。圖／花蓮趣提供

冬天的花蓮處處是亮點，欣賞自然山海美景之外，本期的〈Action 花蓮〉帶領劇迷去看好戲的拍攝地，推廣近期大受歡迎的台劇《茶金》取景地花蓮文化創意產業園區，不僅舉辦《茶金》戲劇經典場景特展，更深入介紹花蓮在地茶葉文化；〈潮樂趣〉詳解農遊好去處，適合各種振興加碼券到手的旅人；〈旅行提案〉則介紹在地創生旅遊模式，體驗多元文化與當地生活；〈好食款款行〉教大家在東大門夜市怎麼吃、怎麼買就能中大獎的諸多好康，並帶旅客品嚐最鮮鍋物，用在地新鮮食材溫暖你的胃。

豐濱最新景點「能量之地」，無敵海景十分療癒。圖／花蓮趣提供

本期《花蓮趣》以慢遊、好食、深入在地引領遊客發現花蓮的美好，出刊22,500本分送國內外各大組團社、旅服中心、駐外單位，以及縣內旅館民宿等，同時提供線上電子書即時閱覽。歡迎四方遊客安排假期出遊，跟著《花蓮趣》的豐富資訊，前來感受花蓮世界級的天選美景，療癒都市中疲憊身心，儲備新一年的正能量。