佩甄擔任鴻鼎菓子快閃店長 號召吃餅乾助黑熊

有「台灣好媳婦」之稱的女星佩甄今天日前出席鴻鼎菓子於誠品生活南西快閃店開幕並擔任一日快閃公益店長,現場接受「台灣黑熊曲奇餅」大挑戰與民眾開心互動,更大方送出提早曝光的限量新春「金碧滿福禮盒」,造型如同金幣金條非常討喜,邀請大家一起吃餅乾助黑熊,為溫馨的 12 月揭開序幕，鴻鼎菓子快閃店至2022月1月3日，要買聖誕交換禮物的民眾可把握時機。

佩甄表示,今年大家一起走過了疫情的艱難考驗,也聽到許多公益單位急迫的需要,所以一收到長期品牌代言的鴻鼎菓子邀請擔任公益店長,二話不說馬上答應,此次鴻鼎菓子推出一次可以吃到 5 個口味的戲劇聯名台灣黑熊曲奇餅雙件套組,每售出一組,將提撥聯名商品 5 元作為公益金,捐贈台灣黑熊保育協會,一起為台灣的環境及動物保育盡一分心力。臺灣黑熊面臨自然環境過度開發,棲息地遭受破壞,以及各種人為活動干擾等威脅,目前數量稀少,已經被列為「瀕臨絕種」的保育類動物,亟需大家關注。

此外,佩甄也透露因為一雙兒女難免嘴饞,自己也愛吃美食,所以家中有個「零食百寶櫃」,能被挑入放進百寶櫃的餅乾零食或是飲料,她都會細心選擇無害或有益的品項,比如說牛奶糖就選高鈣的,餅乾要選無添加或是具有營養價值的堅果類,像鴻鼎菓子就是她的首選,因為是目前市面上唯一獲得世界大獎無添加三星認證的曲奇餅乾,美味好吃又沒有負擔,希望可以提供全家人較有健康概

念的零食。

鴻鼎菓子創辦人張育睿表示:今日適逢鴻鼎菓子全台首間快閃店開幕,能與台灣黑熊保育協會及品牌創立至今就擔任代言人的佩甄一起攜手用公益活動揭開序幕,凝聚更多愛心,是最有意義的事情。鴻鼎菓子秉持「每一位顧客本該享有被公平對待與尊重」的立業精神,所有產品都是萃取天然食材原味,堅持無人工添加物,小小一個曲奇餅背後蘊藏不為人知的用心,包含不使用牛油或人工奶油,改採用成本高出許多的紐西蘭天然草飼奶油,且因不使用泡打粉,得耗費 5 倍時間手工打發,一塊小餅乾至少要打發 6000 次,才能讓口感又鬆又綿,以「純粹的美味最對味」理念,讓消費者享受單純美味,吃得開心又安心。鴻鼎菓子取之社會,用之社會,善盡企業社會責任,重視人類和自然環境和平相處的永續性,全方位關懷環境與社會公益,用日常實踐對台灣這塊土地的愛,希望大家一起共好!