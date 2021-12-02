昆凌穿搭COACH HOLIDAY 想買聖誕交換禮物

今年冬天COACH Holiday滑雪主題快閃店於新光三越台北信義新天地A11館1樓熱鬧展開，COACH將在台灣難以遇見的雪場小鎮景緻帶來台北，主題快閃店以美式風格打造冬季度假氛圍的滑雪場地，色彩繽紛的滑雪服、滑雪板、滑雪運動元素手袋配件，以及北極熊、企鵝等冬季動物環繞整個快閃店，為即將來臨的聖誕假期揭開序幕。

COACH特別邀請品牌摯友昆凌擔任「COACH Holiday滑雪主題快閃店」開幕嘉賓；同時，她更搶先帶大家體驗冬季滑雪小鎮的時尚魅力，彷佛愜意漫步於懷舊的滑雪營地中。最後，她也邀請大家於2021年12月9日前蒞臨新光三越台北信義新天地A11館1樓的Holiday 滑雪主題快閃店，一同感受復古俏皮的滑雪小鎮魅力，而昆凌也非常喜愛這次新品，現場直言想買來做聖誕禮物交換。

喜愛時髦有趣元素，並時常將運動與正裝風格相互搭配的昆凌，選擇2021冬季系列俏麗可愛棉質短版洋裝與復古運動撞色色塊的Shearling連帽夾克，配上黑色撞色雪靴現身於快閃店，展現活潑時髦的復古時尚風格。搭配造型俏麗的BEAT手袋— 經典 Signature 帆布徽章單肩手袋，結合滑雪主題的阿爾卑斯山COACH徽章，展現復古又童趣的風格。

同時，昆凌特別推薦2021冬季系列推出的全新外套系列，結合經典元素Shearling、明亮繽紛的撞色V字條紋及各式各樣的山景刺繡圖案徽章，營造濃厚的戶外運動風格，很適合台北最近冷冷的天氣，不僅觸感舒適柔軟，更為冬季主題增添不少活力與樂趣。



COACH 2021全新冬季系列設計靈感來自滑雪後的社交活動，鮮豔色調、各式各樣的羽絨夾克、實用百搭的滑雪褲、刺繡毛衣和毛帽在舒適、柔軟、觸感及層次搭配的基礎上，注入復古運動及活潑俏皮元素，在經典元素與冬季戶外運動靈感的創意融合下，以探索與玩味懷舊的方式為冬季造型搭配注入無窮樂趣，同時展現對生活樂觀且活力探索新意的精神態度。

COACH Holiday滑雪主題快閃店以戶外滑雪營地概念精心打造，將滿滿美式懷舊冬季氛圍帶至台北，後期也會移師到高雄漢神與更多喜愛COACH的粉絲見面。無論今年是否可以出國或到戶外感受冬季，COACH邀請你與家人好友，一起來到新光三越台北信義新天地A11館1樓的COACH Holiday滑雪主題快閃店，盡情感受置身舒適度假小屋的愜意與樂趣。

