易飛網總代理南北之星快輪 明年4月啟航

由旅遊電商易飛網總代理的「南北之星快輪」，昨（１）日在桃園市長鄭文燦及連江縣長劉增應等貴賓見證下，宣布將於2022年4月上旬正式啟航，未來馬祖鄉親返鄉或國人遊馬祖時將不再受霧季關島困擾，斥資2.5億元打造的船體，具備高速穩定、高乘載量等優勢，預估每年可為馬祖帶來8億元的觀光產值，成為台馬交通的一顆閃耀新星！

易飛網國際旅行社董事長周昀生表示，馬祖藍眼淚奇景享譽國際，如今更已躍升為國人遊離島首選地，每年4至6月為馬祖藍眼淚最興盛的季節，也是馬祖霧季來臨的時節，甚至碰上關島，造成許多旅客及返馬鄉親的不便，這種交通的不確定性也嚴重影響了馬祖的觀光與對外聯繫，有鑑於此，易飛網遂決定與南北海運公司合作，爭取南北之星快輪總代理權，盼結合旅行社的資源與優勢，成為推升馬祖地區觀光發展的一大助力。

周昀生說明，南北之星快輪便捷且快速，台北至馬祖南竿單趟航程僅3小時，單次載客量可達近300人，運量相當於4架離島班機機型，且每一船班皆有連江縣居民保留位，以保障當地居民返鄉權益，每一航班皆提供全程免費衛星WIFI，預期未來每月載客量可突破8,000人，每月觀光經濟效益上看7,000萬元，年度觀光產值更可衝破8億元。

南北之星快輪。圖／易飛網提供

南北海運公司董事長陳開壽指出，斥資2.5億元打造的南北之星快輪為新加坡製造，於今年8月底自星國運抵台灣，全船採可斜躺式座位，船長49公尺、船寬8.5公尺，總噸位達497噸，可搭乘298人，巡航船速為35.8節，最大船速則可達到每小時40節，本次與易飛網進行合作，盼透過異業結盟，提供馬祖鄉親及台灣本島民眾不一樣的交通選擇。

連江縣縣長劉增應表示，過去馬祖以空運為主、海運為輔，島際海運已自19噸級船舶提升至本次南北之星快輪近500噸級的船舶，也象徵未來縣府將採海空並重的策略，以紓解馬祖霧季班機易停飛的影響，而明年2022年2月12日起，由連江縣政府及中華文化總會共同策劃的馬祖國際藝術島也將隆重登場，預計將再掀起一波旅遊熱潮，有了南北之星快輪生力軍的加入，可強化對台灣本島的交通，使台馬交通開啟全新篇章。

南北之星快輪內部。圖／易飛網提供

桃園市長鄭文燦則分享，桃園市不僅與連江縣是姊妹市，在桃園居住的馬祖人更高達5萬多人，因此桃園市是馬祖人的第二故鄉，馬祖也是桃園最好的朋友，而馬祖人獨特的語言、美食、信仰與社群關係已在桃園落地深根，馬祖元素更是桃園多元文化的重要組成部分。在其市長任內期間，也與連江縣長劉增應商討制定了15項交流協議，以深化彼此連結，期待未來透過南北之星的開航，能促進兩縣市的交流，並大幅提高在桃馬祖人返鄉的交通便捷性，「讓返鄉之路不再路迢迢」。

為歡慶南北之星快輪啟航，即日起推出購票優惠，凡購買船票即享台北車站至台北港免費接駁服務，並將贈送價值300元的台灣好行@馬祖半日遊車票，旅客可自由選擇暢遊南竿或北竿的人氣夯點，此外，為讓全台旅客都能方便搭乘南北之星快輪前往馬祖，易飛網特別與台灣高鐵推出高鐵票加船票的優惠組合，滿足旅客需求。

馬祖-東引-燈塔。圖／易飛網提供

南北之星快輪的經銷業務旅行社，包含通用旅行社、僑新旅行社、超悠旅行社、世興旅行社、現代國際旅行社、育昇旅行社、東南旅行社及卡蹓旅行社等，南北之星快輪船票，即日起已於易飛網官網正式販售，產品詳情請洽易飛網客服(02) 7725-0800轉4，或至易飛網官網訂購http://event.ezfly.com/matsu/nsferry/。